Символическая сборная всех времен по мнению болельщиков



Уэйн Гретцки / Фото – bleacherreport

Международная федерация хоккея на своемофициальном сайтеопубликовала символическую сборную всех времен по версии болельщиков.

Любителям хоккея предложили выбрать одного вратаря, двух защитников и трех нападающих и составить лучшую международную команду за всю историю хоккея.

Победителем голосования стал легендарный канадский форвардУэйн Гретцки. Компанию ему по нападению составили: чехЯромир Ягри латышСергей Жолток. Пара защитников оказалась из Латвии – этоСандис ОзолиньшиКарлис Скрастиньш.

На последний рубеж фанаты отправили еще одного латышаАртура Ирбе, который оставил позади таких звезд, какДоминик Гашек,Владислав ТретьякиХенрик Лундквист.

Источник: сайт XSPORT