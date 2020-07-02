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В тренерский штаб Степанищева войдут два украинца

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер жлобинского «Металлурга»Анатолий Степанищевназвал новых ассистентов, которые войдут в его тренерский штаб на новый сезон.

В белорусской команде Степанищеву будут помогать два других украинцаИгорь КарпенкоиАнатолий Хоменко.

Хоменко до этого работал в новокузнецком «Металлурге», а Карпенко – в МХК «Спартак».

Отметим, что в прошлом сезоне «Металлург» вышел в плей-офф чемпионата Беларуси с шестого места и уступил в первом раунде будущему вице-чемпиону солигорскому «Шахтеру».

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Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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