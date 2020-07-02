В тренерский штаб Степанищева войдут два украинца

Главный тренер жлобинского «Металлурга»Анатолий Степанищевназвал новых ассистентов, которые войдут в его тренерский штаб на новый сезон.
В белорусской команде Степанищеву будут помогать два других украинцаИгорь КарпенкоиАнатолий Хоменко.
Хоменко до этого работал в новокузнецком «Металлурге», а Карпенко – в МХК «Спартак».
Отметим, что в прошлом сезоне «Металлург» вышел в плей-офф чемпионата Беларуси с шестого места и уступил в первом раунде будущему вице-чемпиону солигорскому «Шахтеру».
Источник: сайт XSPORT
Источник: uhl.ua