Четыре хоккеиста «Сент-Луиса» и один член тренерского штаба заразились коронавирусом, утверждает журналист Post Dispatch Джим Томас. Ранее сообщалось, что «Блюз»приостановилитренировки.

26 июля команды НХЛ должны отправиться в места проведения расширенного плей-офф. В нем примут участие 24 команды, которых разделят по двум городам.

Матчи должны пройти с 1 августа до начала октября. Спустя 10 дней пройдет вторая часть лотереи драфта, на которой определится команда, которая будет выбирать под первым номером. Завершится нынешний сезон в начале октября. Драфт-2020 состоится в середине октября, а 1 ноября откроется рынок свободных агентов.

Источник: «Спорт-Экспресс»