Воскресенье, 5 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейНХЛ отменит драфт отказов для игроков из европейских лиг, перешедших по ходу сезона
Хоккей

НХЛ отменит драфт отказов для игроков из европейских лиг, перешедших по ходу сезона

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

В проекте нового коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков изменится правило о драфте отказов для игроков, выступавших в Европе и подписавших контракт с клубом НХЛ по ходу сезона.

Теперь игроки могут избежать этой процедуры в том случае, если контракт с клубом НХЛ был подписан по ходу сезона, но не позднее 15 декабря.

– Мы должны назвать это правило именем Райана О’Райлли. Он принял оффер-шит от «Калгари» во время локаута, когда сыграл несколько матчей в КХЛ. Если бы «Колорадо» не повторил предложение, ему пришлось бы проходить драфт отказов. И «Калгари», вероятно, потерял бы игрока, – говорится в комментарииTSN

Читайте также:  Круг хочет оставить след в истории "Бостона"

Источник:Sports.ru

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 − 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Победитель Лиги чемпионов может изменить логотип из-за протестов в США

Вторая команда из Казахстана отказалась от участия в Континентальном кубке

НХЛ в сезоне-2020/21 проведет все матчи «регулярки»

Четыре хоккеиста «Сент-Луиса» и один член тренерского штаба заразились коронавирусом

НХЛ составила список лучших защитников, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли

Закрыть