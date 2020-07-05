НХЛ отменит драфт отказов для игроков из европейских лиг, перешедших по ходу сезона

В проекте нового коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков изменится правило о драфте отказов для игроков, выступавших в Европе и подписавших контракт с клубом НХЛ по ходу сезона.

Теперь игроки могут избежать этой процедуры в том случае, если контракт с клубом НХЛ был подписан по ходу сезона, но не позднее 15 декабря.

– Мы должны назвать это правило именем Райана О’Райлли. Он принял оффер-шит от «Калгари» во время локаута, когда сыграл несколько матчей в КХЛ. Если бы «Колорадо» не повторил предложение, ему пришлось бы проходить драфт отказов. И «Калгари», вероятно, потерял бы игрока, – говорится в комментарииTSN

Источник:Sports.ru