Победитель Лиги чемпионов может изменить логотип из-за протестов в США

Шведский хоккейный клуб«Фрелунда», являющийсядействующим победителем Лиги чемпионов, может отказаться от своего логотипа с изображением индейца, сообщаетHockey Sverige.

Перед стартом сезона клуб проведет оценку своего текущего бренда и его соответствия современным ценностям. На этот шаг руководство «Фрелунды» решилось на фоне антирасистских протестов в США, сообщил президент «индейцев»Матс Грауэрс.



— Мы должны получить новые знания, этот анализ будет завершен в августе. После этого мы примем решение о том, как поступить. Это может означать, что бренд будет изменен.



Мы следили задебатамивокруг «Вашингтон Редскинс» и «Кливленд Индианс». Вот почему мы решили провести анализ. Мы расценивали наш логотип с индейцем как дань уважения. В то же время мы понимаем, что есть другие мнения и аспекты, которые необходимо учитывать. Мы должны делать это, как и все остальные.

Отметим, что клуб НФЛ «Вашингтон Редскинс» («Краснокожие»), как и «Фрелунда», сейчас выступает под эмблемой с изображением индейца, которое, по мнению многих, оскорбляет коренных американцев.

«Фрелунда» выступает под названием «Индианс» и с логотипом с индейцем с 1996 года. В 1/16 финала нового розыгрыша Лиги чемпионов «Индианс»сыграют против гродненского «Немана».

Источник: сайт XSPORT