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Хоккей

Вторая команда из Казахстана отказалась от участия в Континентальном кубке

Николай ПисаревНет комментариев
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Уже вторая команда из чемпионата Казахстана отказалась от выступления в новом сезоне Континентального кубка. Об этом сообщаетeurohockey.com.

Изначально выступать на турнире должен был кокшетауский «Арлан», но он отказался от участия. Вслед за ним подобное решение принял и павлодарский «Иртыш». Эти две команды завершили регулярный чемпионат Казахстана на первом и втором местах соответственно. Четвертьфинал чемпионата не был доигран из-за коронавируса.

В итоге, право выступить на Континентальном кубке перешло к обладателю Кубка Казахстана каменогорскому «Алтаю-Торпедо».

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В группе С он должен встретиться с хозяевами группы французским «Амьеном», венгерским «Ференцварошом» и командой, которая квалифицируется из группы В первого раунда соревнований.

Чемпион Украины также будет стартовать в Континентальном Кубке с группового раунда. Ужеизвестны два из трех соперниковнашего представителя.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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