Вторая команда из Казахстана отказалась от участия в Континентальном кубке

Уже вторая команда из чемпионата Казахстана отказалась от выступления в новом сезоне Континентального кубка. Об этом сообщаетeurohockey.com.

Изначально выступать на турнире должен был кокшетауский «Арлан», но он отказался от участия. Вслед за ним подобное решение принял и павлодарский «Иртыш». Эти две команды завершили регулярный чемпионат Казахстана на первом и втором местах соответственно. Четвертьфинал чемпионата не был доигран из-за коронавируса.

В итоге, право выступить на Континентальном кубке перешло к обладателю Кубка Казахстана каменогорскому «Алтаю-Торпедо».

В группе С он должен встретиться с хозяевами группы французским «Амьеном», венгерским «Ференцварошом» и командой, которая квалифицируется из группы В первого раунда соревнований.

Чемпион Украины также будет стартовать в Континентальном Кубке с группового раунда. Ужеизвестны два из трех соперниковнашего представителя.

Источник: сайт XSPORT