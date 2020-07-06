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Хоккей

7 июля состоится очередная встреча Sports Talk Club о киберспорте

Николай ПисаревНет комментариев
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Интерес к киберспорту растет ежедневно как среди участников, так и среди коммерческих партнеров. Многие организации из классического спорта решили не отставать и пытаются проводить собственные акции и кибер-турниры. Но есть ли в этом смысл для них? В чем разница между киберспортом и симуляторами? “Убьет” ли киберспорт классический спорт? Какая судьба ждет киберспорт? На эти и многие другие вопросы ответят ведущие эксперты.

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Очередная встреча Sports Talk Club, организованная Parimatch при поддержке Tribuna.com и Xsport, пройдет 7 июля в 11:00.

В рамках образовательной платформы PM Education выступят:

  • Один из лучших экспертов киберспортивной индустрии, Head of Esports Parimatch Степан Шульга. Он расскажет о структуре отрасли, даст советы о том, что делать представителям классического спорта сегодня.

  • Владислав Шовковский, президент украинской ассоциации электронного футбола, поделится готовыми рецептами как популяризировать спорт через гейминг, а также как на этом заработать.

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  • Денис «Phoenix» Евтушик, лучший игрок Украины в FIFA по версии fifa.gg, раскроет секреты «внутренней» кухни профессиональных киберспортсменов.

    • Не пропустите очередной Sports Talk Club, организованный компанией Parimatch при поддержке Tribuna.com и Xsport.

    Регистрация: https://forms.gle/sw6NhK9q7RtStSU86

    Источник: uhl.ua
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