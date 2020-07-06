Линдблум завершил лечение от рака

Оскар Линдблом

Нападающий “Филадельфии Флайерз” Оскар Линдблом в четверг завершил курс терапии от рака кости.

23-летний хоккеист символически прозвенел в звонок в Abramson Cancer Center в госпитале Университета Пенсильвании в Филадельфии, чтобы обозначить конец лечения от саркомы Юинга.

“Даже не могу объяснить, как я себя чувствую, – сказал Линдблум. – Такое чувство, что у меня сегодня день рождения, Рождество и все остальные праздники вместе взятые. Здорово все это закончить. Не могу дождаться возвращения к нормальной жизни и почувствовать, что снова живу”.

13 декабря “Флайерз” сообщили, что Линдблуму диагностирована саркома Юинга, и хотя в этом сезоне он больше не сыграет, 23 июня игрок катался с партнерами впервые с момента постановки диагноза. 12 марта чемпионат был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса.

“Посмотрим, что будет дальше, – сказал Линдблум. – Я постараюсь уйти от химиотерапии и двигаться вперед. Я еще ничего не планировал, просто стараюсь набрать форму и посмотреть, что меня ждет”.

Когда перед матчем 7 декабря против “Оттава Сенаторз” Линдблум покинул состав, форвард делил первое место в “Флайерз” с Трэвисом Конекни с 11 голами. Филадельфийское отделение Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов выдвинуло его на “Мастертон Трофи”, вручаемый хоккеисту, который проявил высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.

Компания Biscuit Tees, принадлежащая дочери легенды “Флайерз” Берни Пэрента Ким Пэрент, продавала футболки со слоганом Oskar Strong. Более $200 тыс., вырученных с продажи, были направлены в фонд “Хоккей борется с раком”. Футболки можно приобрести на BiscuitTees.com.

Партнеры Линдблума и множество других игроков НХЛ носили эти футболки, в том числе Мика Зибанежад (“Нью-Йорк Рейнджерс”), Анже Копитар (“Лос-Анджелес Кингз”), Уэйн Симмондс (“Баффало Сэйбрз”) и Никлас Бэкстрем (“Вашингтон Кэпиталз”). А также победивший рак кишечника комментатор NHL on NBC Эдди Ольчик.

Линдблум заявил, что уровень поддержки помог ему победить рак.

“От членов семьи до друзей и болельщиков, я не могу выразить, как много для меня это значило, – сказал Линдблум. – Особенно в начале, когда был самый непростой период. Я услышал очень много добрых слов, которые помогли мне почувствовать себя лучше и успокоиться. Это действительно помогло”.