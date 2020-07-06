Стал известен призовой фонд плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал об условиях нового коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков.

Обновленное соглашение будет действовать до 2026 года. Оно может быть продлено на один год, если лига недополучит более 125 миллионов долларов эскроу.

Соглашение устанавливает эскроу на уровне 20 процентов в следующем сезоне. В сезоне-2021/22 эскроу может составить 14-18 процентов в зависимости от доходов лиги в сезоне-2020/21. Затем эксроу снизится до 10 процентов в 2022 и 2023 году. На протяжении оставшегося срока договора эксроу будет установлен на уровне 6 процентов. Если контракт будет продлен на год, эскроу составит 9 процентов.

Соглашение также вводит отсрочку выплат 10 процентов зарплат игроков в сезоне-2020/21. Эти деньги будут выплачены до 2026 года. Вплей-офф-2020на бонусы для игроков выделено32 миллиона долларов. Размер выплат зависит от того, как далеко команды продвинутся в матчах Кубка Стэнли.

Минимальная зарплата вырастет с 700 до 750 тысяч долларов в следующем сезоне и достигнет 800 тысяч долларов к 2026 году. Если игрок, который подписал долгосрочный контракт в возрасте 35 лет и старше, завершил карьеру до окончания срока действия договора, его зарплата не будет учитываться под потолком зарплат.

Источник: «Спорт-Экспресс»