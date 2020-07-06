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Хоккей

В новом сезоне чемпионата Польши может выступить 12 команд

Николай ПисаревНет комментариев
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Девять польских клубов получили лицензии для выступления в чемпионате страны сезона-2020/21. Это ГКС «Тыхы», «Уния», «Подхале», «Ястшембе», «Краковия», «Катовице», «Энергия», «Сточневец» и «Крыница-Здруй». Кроме того, участие в чемпионате примет сборная Польши U23.

Еще два клуба пока не прошли лицензирование – это «Санок» и «Заглембе». Срок окончания верификации клубов – конец июля.

—Клуб из Санока близок к получению лицензии. Ждем от них только регистрационные документы. В свою очередь, «Заглембе» нужно дополнить недостающую финансовую документацию. Рассчитываем на то, что клубы устранят эти формальности. И вскоре мы представим календарь на 12 команд, – сказала комиссар Польской хоккейной лиги Марта Завадска.

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Источник:Hokej.net

Источник: uhl.ua
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