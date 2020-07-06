В новом сезоне чемпионата Польши может выступить 12 команд

Девять польских клубов получили лицензии для выступления в чемпионате страны сезона-2020/21. Это ГКС «Тыхы», «Уния», «Подхале», «Ястшембе», «Краковия», «Катовице», «Энергия», «Сточневец» и «Крыница-Здруй». Кроме того, участие в чемпионате примет сборная Польши U23.

Еще два клуба пока не прошли лицензирование – это «Санок» и «Заглембе». Срок окончания верификации клубов – конец июля.

—Клуб из Санока близок к получению лицензии. Ждем от них только регистрационные документы. В свою очередь, «Заглембе» нужно дополнить недостающую финансовую документацию. Рассчитываем на то, что клубы устранят эти формальности. И вскоре мы представим календарь на 12 команд, – сказала комиссар Польской хоккейной лиги Марта Завадска.

Источник:Hokej.net

