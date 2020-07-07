Де Хаан начал тренироваться с партнерами

Кэлвин де Хаан

В четверг, через шесть месяцев после операции на плече, Кэлвин де Хаан впервые присоединился к тренировке одноклубников на катке Fifth Third Arena, где они занимаются на добровольной основе.

29-летний защитник “Чикаго Блэкхокс” пропустил первые две игры нынешнего регулярного чемпионата, восстанавливаясь после операции на правом плече, которую ему сделали 21 мая прошлого года, когда он еще выступал за “Каролина Харрикейнз”. 27 декабря ему пришлось снова оперировать то же плечо после того, как он опять повредил его 10 декабря в матче против “Вегас Голден Найтс” (поражение “Блэкхокс” – 1:5). Предполагалось, что сезон для него завершен. Но 12 марта НХЛ приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса.

11 июня генеральный менеджер “Чикаго” Стэн Боумэн заявил, что де Хаан может восстановиться к открытию тренировочного лагеря в рамках третьего этапа Плана возобновления сезона, который должен вступить в силу 10 июля.

В тот же день тренер Джереми Коллитон сказал, что будет очень рад видеть де Хаана в составе.

“Надеюсь, что процесс его успешного выздоровления продолжится, – сказал Коллитон. – В сыгранных им матчах он действовал очень надежно, жестко. При этом не увлекался слишком сильно силовой борьбой, но шел в контакт. Он играет просто и правильно, хорошо действует на синей линии. Он – промежуточное звено между молодежью и ветеранами. И это замечательно. Он поможет ребятам освоиться, потому что сам не так давно появился в команде. Мы будем очень рады снова видеть его в составе”.

“Вы же видели, сколько у нас было травм в сезоне и как выкладывались ребята, хотя понимали, что у нас мало шансов добиться успеха в регулярном чемпионате, если бы он завершился в начале апреля, – говорит защитник Коннор Мерфи, игравший с де Хааном в одной паре. – Я играл с ним и знаю, что он значил для команды. Его вклад в ее игру был очень заметным. Я очень рад за него”.

На этой неделе в добровольных тренировках также принимали участие защитники Адам Буквист, Олли Маатта и нападающий Давид Кампф.

В 29 играх нынешнего сезона де Хаан набрал шесть (1+5) очков. В среднем он проводил на льду 19:55. “Блэкхокс” получили его из “Каролины” по обмену, который состоялся 24 июня прошлого года.

“Чикаго” (32-30-8, процент набранных очков – 51,4%) занял 12-е место в Западной конференции и встретится в квалификационной серии до трех побед с “Эдмонтон Ойлерз” (пятое место, 37-25-9, 58,5%). Даты игр и город, в котором они пройдут, будут названы позже.