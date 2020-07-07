Евгений Абаджян: «Уровень чемпионата заметно вырос по сравнению с прошлыми годами»

На своем официальномканале на YouTubeУкраинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В понедельник, 6 июля,на все вопросы болельщиков отвечал форвард МХК «Динамо»Евгений Абаджян.



— Как ты попал в хоккей и кто был твоим первым тренером?



— Моим первым тренером был Куракин Владимир Анатольевич. Он пришел к нам в школу и попросил всех ребят выйти и поиграть в футбол. У меня тогда неплохо получалось и он это заметил, дал мне свою визитку и сказал звонить, если надумаю заняться хоккеем. Когда я пришел домой и сказал родителям, что меня пригласили на хоккей, они сначала были категорически против, потому что я уже на то время 3 года ходил на карате. Но потом они согласились и вот, что вышло.



— Если бы не хоккей, то чем бы ты занимался?

— До того, как пойти на хоккей, язанимался карате и тренер говорил, что у меня хорошо получалось. Так что думаю, что связал бы свою жизнь с карате, если бы не пошел на хоккей. Возможно, в будущем даже взял бы себе секцию и тренировал ребят.

— Каким был твой переход во взрослый хоккей? Какие трудности возникали? Что советовали более опытные партнеры по команде?



— Я думаю, что мой переход во взрослый хоккей был не сильно сложным. Просто было волнение перед первым матчем. А более опытные партнеры по команде советовали играть без суеты и делать то, что умею.



— Помнишь ли ты свой первый матч и первую шайбу в УХЛ? Расскажи о них.

— Первый матч в УХЛ я сыграл в составе«Галицких Львов». У нас тогда был матч на выезде в Белой Церкви против«Белого Барса». Нас тогда с Женей Ратушным взяли как запасных и мы даже не рассчитывали на то, что будем играть, но перед матчем тренер сказал ждать своего момента.

Уже в третьем периоде, когда мы проигрывали 2:5 где-то, тренер сначала выпустил Женю Ратушного на меньшинство, а потом меня. Вообще это были незабываемые эмоции, конечно. Потому что это уже был взрослый чемпионат и чувствовалась разница.

А свою первую шайбу я забил, наверное, в матче 10-м. Мы тогда поехали играть в Бровары против«Кременчука», а потом должны были сразу играть с«Ледяными Волками». К тому времени я уже играл на постоянной основе в третьем звене. Уже под конец игры, когда мы проигрывали с достаточно разгромным счетом, шайба скинулась на пятак и я ее, как говориться, “с мясом” забил.

— Ты достаточно много времени играл в «Галицких Львах». Расскажи про атмосферу в клубе и болельщиков.



— Я считаю, что тогда в«Галицких Львах» были вообще самые лучшие болельщики. В Новояворовске все любят хоккей и постоянно ходят на матчи, поддерживают команду. Причем не важно, выигрывали мы или проигрывали, болельщики все равно продолжали за нас болеть.

— Что можешь сказать про МихаилаЧиканцевакак тренера?



— Михаил Валерьевич – очень серьезный тренер. С ним всегда можно поговорить обо всем, даже вне хоккея, он может что-то подсказать, где-то помочь.Мы до сих пор с ним общаемся и поддерживаем связь, видимся, когда я приезжаю в Новояворовск.

—Как считаешь пора ли вернуться «Галицким Львам» в чемпионат УХЛ?



— Если честно, я бы очень хотел, чтобы это произошло. Я даже думал вернуться в Новояворовск, потому что мне очень нравилось там играть. В клубе очень хорошая атмосфера и в городе все любят хоккей, поддерживают команду в любой момент и в победах, и в поражениях.

— Как думаешь, то что игроки в достаточно раннем возрасте стартуют во взрослом чемпионате, помогает в карьере?

— Я думаю, что да, потому что более взрослые ребята всегда поддержат, где-то подскажут. Самое главное – морально справиться и правильно выполнять свою работу.

— Назови тройку лучших на твой взгляд игроков в составе МХК«Динамо».



—Бесспорно, это наш вратарьМихаил Шевчук – если бы не он, мы бы пропускали гораздо больше шайб. Еще могу выделитьАлександра ФирсоваиМихаила Геворкяна.



​— Как тебе работалось с тренерским штабом Александра Панченко?



— Александр Николаевич очень строгий и требовательный тренер, поэтому я всегда старался слушать его и выполнять задачи, которые он ставил. В общем могу сказать, что от работы с этим тренером у меня остались только приятные воспоминания.





— Какой матч в прошлой “регулярке” ты можешь назвать для себя самым удачным в индивидуальном плане?



— Наверное, это была победа над «Ледяными Волками» – первая наша победа в сезоне. Мы тогда выиграли со счетом 2:1, а я забил победный гол и отдал передачу. Так что эта победа мне очень запомнилась.

— Как можешь оценить уровень чемпионата УХЛ-Пари-Матч в этом сезоне?



— Уровень чемпионата заметно вырос по сравнению с прошлыми годами. Приезжают взрослые ребята, которые подтягивают чемпионат и дают молодым почувствовать взрослый хоккей. А это очень здорово.

—Насколько тяжело было морально восстанавливаться после разгромных поражений?



—Первое время было очень тяжело, особенно после самого первого поражения в Херсоне от«Днепра» (1:16). Было, конечно, не по себе чуть-чуть и мы не могли понять, как так получилось. Потом уже как-то полегче было, но все равно после каждого поражения ты испытываешь неприятные ощущения.





—Как считаешь, плей-офф в сентябре будет сильнее, чем в предыдущие годы?



—Конечно, я думаю, что он будет интереснее и сильнее. Команды сейчас смогут хорошо подготовиться на сборах и с новыми силами пойдут в бой.





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