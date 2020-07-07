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НХЛ и профсоюз согласовали дальнейшие пункты плана возобновления сезона

Николай ПисаревНет комментариев
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НХЛ и профсоюз игроков НХЛсогласовали Договор о намерениях продлить коллективное трудовое соглашение на четыре года, а также утвердили протоколы третьего и четвертого этапов Плана возобновления сезона,сообщаетофициальный сайт лиги.

Согласно протоколу, открытие тренировочных лагерей в городах команд должно состояться 13 июля,а 26 июля команды отправятся в два хаб-города, где начнут четвертый этап – непосредственно матчи. На 1 августа намечен старт квалификации Кубка Стэнли, но города еще не определены.

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Когда клубы отправятся в хаб-города, то они будут размещены в “Безопасных зонах четвертого этапа”, которые включают в себя отели, рестораны, тренировочные катки и арену, где будут проводиться выставочные, квалификационные и матчи плей-офф. Каждый человек внутри безопасных зон, в том числе игроки, тренеры, персонал лиги и команд, арены и тренировочных центров, а также остальной обслуживающий персонал ежедневно будут проходить тестирование на COVID-19, проверку на симптомы заболевания и измерение температуры тела.

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Команды, выигравшие в квалификации, останутся в двух хаб-городах на первые два раунда плей-офф. Четыре команды, выигравшие во втором раунде плей-офф, соберутся в одном городе, где пройдут матчи финалов конференций и финал Кубка Стэнли.

Что касается коллективного соглашения, то нынешнее, заключенное в январе 2013-го, должно было истечь 15 сентября 2022 года. После нынешнего продления оно должно истечь 15 сентября 2026 года. Продленное соглашение позволит планировать международный календарь, а также события вроде “Матча звёзд НХЛ”, “Зимней классики НХЛ” и “Стадионной серии НХЛ”

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Источник: официальный сайт НХЛ

Источник: uhl.ua
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