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Хоккей

«Днепр» продлил контракт с Олегом Петровым

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт херсонского «Днепра»сообщает, что клуб продлил контракт с вратаремОлегом Петровым.

В регулярном чемпионате сезона 2019/20 голкипер «щук» в 23 матчахотразил 568 бросков (93.3% отраженных бросков) и заработал коэффициент надежности 1.84. Такой результат позволил Петрову занять итоговое второе место среди всех голкиперов УХЛ в регулярной части чемпионата.

Также в сезоне 2019/20 Олег Петров дебютировал в составе национальной сборной Украины, сыграв 4 официальных поединка, отбив 92.6% бросков в створ своих ворот.

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Напомним, что в начале лета Олег Петровсыграл скромную свадьбу в кругу родных и близких с известной украинской певицейСоней Кей.

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Источник: uhl.ua
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