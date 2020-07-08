Нападающий «Белого Барса» будет выступать во французком «Пуатье»

Французкий клуб«Пуатье» сообщает, что состав команды пополнил 20-летний украинский нападающий Артем Шиманский. Отметим, что новый клуб украинца выступает в третьем по силе Дивизионе Франции.

Минувший сезон форвард провел в составе белоцерковского «Белого Барса», набрав 16 (7+9) очков в 43 матчах при показателе полезности -8.Всего в чемпионатах Украины юный нападающий провел 171 матч, заработав при этом 63 (28+34) очкаи показатель полезности-5.

За свою карьеру Артем Шиманский становился чемпионом Украины среди юниоров (U17) и серебряным призером в чемпионате Украины U20, а также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины (сезоны 2017/18 и 2018/19). К тому же, хоккеист выигрывал бронзовыемедали чемпионата мира U18в Дивизионе 1В

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stade Poitevin Hockey Club (@sphc_officiel) 30 Июн 2020 в 9:51 PDT

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