Рене Фазель: «У нас много сложностей»

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал предполагаемое возвращение игроков из НХЛ на Олимпийские игры. Соответствующая норма закреплена в новом коллективном соглашении НХЛ и Ассоциации игроков лиги.

— У нас много сложностей. Но, как мне кажется, в целом это отличная новость для международного хоккея. Мы не сдавались после Олимпийских игр в Пхёнчхане. Понимали ситуацию, знали, как тогда обстояло дело. Никаких обид. Надеемся, что игроки смогут выступить на Олимпиаде в 2022 году. Мы готовы искать решение, — цитирует Фазеля AFP.

Напомним, что в 2018 году НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Теперь в новом соглашении будет зафиксирована возможность участия игроков в Олимпиаде.

Источник:AFP