НХЛ. Полное расписание матчей квалификации

Сезон НХЛ возобновится пятью матчами квалификации Кубка Стэнли1 августа</b>. Все поединки команд Восточной конференции состоятся вТоронтона стадионе Scotiabank Arena, а клубы из Западной будут играть на арене Rogers Place вЭдмонтоне.

Команды, занявшие первые четыре места в конференциях, проведут между собой матчи по круговой системе, а клубы, расположившиеся в турнирной таблице каждой конференции на местах с пятого по 12-е, разбиты на пары и сыграют серии до трех побед. Победители выходят в розыгрыш Кубка Стэнли, где встретятся с участниками кругового турнира.

Расписание матчей квалификации Кубка Стэнли

(Время начала матчей и информация о трансляциях будут опубликованы позже; хозяева льда указаны первыми)

1 августа, суббота

Восточная конференция



Серии до трех побед

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс», матч №1

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида Пэнтерз», матч №1

«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс», матч №1

Западная конференция



Серии до трех побед

«Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхокс», матч №1

«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс», матч №1

2 августа, воскресенье

Восточная конференция



Серии до трех побед

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Коламбус Блю Джекетс», матч №1

Круговой турнир

«Бостон Брюинз» – «Филадельфия Флайерз»

Западная конференция



Серии до трех побед

«Ванкувер Кэнакс» – «Миннесота Уайлд», матч №1

«Нэшвилл Предаторз» – «Аризона Койотиз», матч №1

Круговой турнир

«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз»

3 августа, понедельник

Восточная конференция



Серии до трех побед

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс», матч №2

«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс», матч №2

Круговой турнир

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Вашингтон Кэпиталз»

Западная конференция



Серии до трех побед

«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс», матч №2

«Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхокс», матч №2

Круговой турнир

«Вегас Голден Найтс» – «Даллас Старз»

4 августа, вторник

Восточная конференция



Серии до трех побед

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида Пэнтерз», матч №2

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Каролина Харрикейнз», матч №3

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Коламбус Блю Джекетс», матч №2

Западная конференция



Серии до трех побед

«Виннипег Джетс» – «Калгари Флэймз», матч №3

«Аризона Койотиз» – «Нэшвилл Предаторз», матч №3

«Ванкувер Кэнакс» – «Миннесота Уайлд», матч №2

5 августа, среда

Восточная конференция



Серии до трех побед

«Флорида Пэнтерз» – «Нью-Йорк Айлендерс», матч №3

«Монреаль Канадиенс» – «Питтсбург Пингвинз», матч №3

Круговой турнир

«Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»



Западная конференция



Серии до трех побед

«Аризона Койотиз» – «Нэшвилл Предаторз», матч №3

«Чикаго Блэкхокс» – «Эдмонтон Ойлерз», матч №3

Круговой турнир

«Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш»

6 августа, четверг

Восточная конференция



Серии до трех побед

«Коламбус Блю Джекетс» – «Торонто Мэйпл Лифс», матч №3

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Каролина Харрикейнз», матч №4*

Круговой турнир

«Филадельфия Флайерз» – «Вашингтон Кэпиталз»

Западная конференция



Серии до трех побед

«Миннесота Уайлд» – «Ванкувер Кэнакс», матч №3

«Виннипег Джетс» – «Калгари Флэймз», матч №4*

Круговой турнир

«Сент-Луис Блюз» – «Вегас Голден Найтс»

7 августа, пятница

Восточная конференция



Серии до трех побед

«Флорида Пэнтерз» – «Нью-Йорк Айлендерс», матч №4*

«Монреаль Канадиенс» – «Питтсбург Пингвинз», матч №4*

«Коламбус Блю Джекетс» – «Торонто Мэйпл Лифс», матч №4*

Западная конференция



Серии до трех побед

«Аризона Койотиз» – «Нэшвилл Предаторз», матч №4*

«Миннесота Уайлд» – «Ванкувер Кэнакс», матч №4*

«Чикаго Блэкхокс» – «Эдмонтон Ойлерз», матч №4*

8 августа, суббота

Восточная конференция



Серии до трех побед

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс», матч №5*

«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс», матч №5*

Круговой турнир

«Вашингтон Кэпиталз» – «Бостон Брюинз»

Западная конференция



Серии до трех побед

«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс», матч № 5*

«Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхокс», матч № 5*

Круговой турнир

«Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс»

9 августа, воскресенье

Восточная конференция



Серии до трех побед

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида Пэнтерз», матч №5*

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Коламбус Блю Джекетс», матч №5*

Круговой турнир

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Филадельфия Флайерз»

Западная конференция



Серии до трех побед

«Ванкувер Кэнакс» – «Миннесота Уайлд», матч №5*

«Нэшвилл Предаторз» – «Аризона Койотиз», матч №5*

Круговой турнир

«Сент-Луис Блюз» – «Даллас Старз»

Квалификация Кубка Стэнли по сериям

Восточная конференция (стадион Scotiabank Arena, Торонто)

(время начала матчей и информация о трансляциях будут опубликованы позже; хозяева льда указаны первыми)



(5) «Питтсбург Пингвинз» – (12) «Монреаль Канадиенс»

1 августа, суббота: «Пингвинз» – «Канадиенс»

3 августа, понедельник: «Пингвинз» – «Канадиенс»

5 августа, среда: «Канадиенс» – «Пингвинз»

7 августа, пятница: «Канадиенс» – «Пингвинз»*

8 августа, суббота: «Пингвинз» – «Канадиенс»*

(6) «Каролина Харрикейнз» – (11) «Нью-Йорк Рейнджерс»

1 августа, суббота: «Харрикейнз» – «Рейнджерс»

3 августа, понедельник: «Харрикейнз» – «Рейнджерс»

4 августа, вторник: «Рейнджерс» – «Харикейнз»

6 августа, четверг: «Рейнджерс» – «Харрикейнз»*

8 августа, суббота: «Харрикейнз» – «Рейнджерс»*

(7) «Нью-Йорк Айлендерс» – (10) «Флорида Пэнтерз»

1 августа, суббота: «Айлендерс» – «Пэнтерз»

4 августа, вторник: «Айлендерс» – «Пэнтерз»

5 августа, среда: «Пэнтерз» – «Айлендерс»

7 августа, пятница: «Пэнтерз» – «Айлендерс»*

9 августа, воскресенье: «Айлендерс» – «Пэнтерз»*

(8) «Торонто Мэйпл Лифс» – (9) «Коламбус блю Джекетс»

2 августа, воскресенье: «Мэйпл Лифс» – «Блю Джекетс»

4 августа, вторник: «Мэйпл Лифс» – «Блю Джекетс»

6 августа, четверг: «Блю Джекетс» – «Мэйпл Лифс»

7 августа, пятница: «Блю Джекетс» – «Мэйпл Лифс»*

9 августа, воскресенье: «Мэйпл Лифс» – «Блю Джекетс»*

Восточная конференция

Круговой турнир

2 августа, воскресенье: «Брюинз» – «Флайерз»

3 августа, понедельник: «Лайтнинг» – «Кэпиталз»

5 августа, среда: «Брюинз» – «Лайтнинг»

6 августа, четверг: «Флайерз» – «Кэпиталз»

8 августа, суббота: «Кэпиталз» – «Брюинз»

9 августа, воскресенье: «Лайтнинг» – «Флайерз»

Западная конференция (стадион Rogers Place, Эдмонтон)

(5) «Эдмонтон Ойлерз» – (12) «Чикаго Блэкхокс»

1 августа, суббота: «Ойлерз» – «Блэкхокс»

3 августа, понедельник: «Ойлерз» – «Блэкхокс»

5 августа, среда: «Блэкхокс» – «Ойлерз»

7 августа, пятница: «Блэкхокс» – «Ойлерз»*

8 августа, суббота: «Ойлерз» – «Блэкхокс»*

(6) «Нэшвилл Предаторз» – (11) «Аризона Койотиз»

2 августа, воскресенье: «Предаторз» – «Койотиз»

4 августа, вторник: «Предаторз» – «Койотиз»

5 августа, среда: «Койотиз» – «Предаторз»

7 августа, пятница: «Койотиз» – «Предаторз»*

9 августа, воскресенье: «Предаторз» – «Койотиз»*

(7) «Ванкувер Кэнакс» – (10) «Миннесота Уайлд»

2 августа, воскресенье: «Кэнакс» – «Уайлд»

4 августа, вторник: «Кэнакс» – «Уайлд»

6 августа, четверг: «Уайлд» – «Кэнакс»

7 августа, пятница: «Уайлд» – «Кэнакс»*

9 августа, воскресенье: «Кэнакс» – «Уайлд»*

(8) «Калгари Флэймз» – (9) «Виннипег Джетс»

1 августа, суббота: «Флэймз» – «Джетс»

3 августа, понедельник: «Флэймз» – «Джетс»

4 августа, вторник: «Джетс» – «Флэймз»

6 августа, четверг: «Джетс» – «Флэймз»*

8 августа: «Флэймз» – «Джетс»*

Западная конференция

Круговой турнир

2 августа, воскресенье: «Эвеланш» – «Блюз»

3 августа, понедельник: «Голден Найтс» – «Старз»

5 августа, среда: «Старз» – «Эвеланш»

6 августа, четверг: «Блюз» – «Голден Найтс»

8 августа, суббота: «Эвеланш» – «Голден Найтс»

9 августа, воскресенье: «Блюз» – «Старз»

* – в случае необходимости

По материаламnhl.com