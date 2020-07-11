НХЛ. Полное расписание матчей квалификации

Сезон НХЛ возобновится пятью матчами квалификации Кубка Стэнли1 августа</b>. Все поединки команд Восточной конференции состоятся вТоронтона стадионе Scotiabank Arena, а клубы из Западной будут играть на арене Rogers Place вЭдмонтоне.
Команды, занявшие первые четыре места в конференциях, проведут между собой матчи по круговой системе, а клубы, расположившиеся в турнирной таблице каждой конференции на местах с пятого по 12-е, разбиты на пары и сыграют серии до трех побед. Победители выходят в розыгрыш Кубка Стэнли, где встретятся с участниками кругового турнира.
Расписание матчей квалификации Кубка Стэнли
(Время начала матчей и информация о трансляциях будут опубликованы позже; хозяева льда указаны первыми)
1 августа, суббота
Восточная конференция
Серии до трех побед
«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс», матч №1
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида Пэнтерз», матч №1
«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс», матч №1
Западная конференция
Серии до трех побед
«Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхокс», матч №1
«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс», матч №1
2 августа, воскресенье
Восточная конференция
Серии до трех побед
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Коламбус Блю Джекетс», матч №1
Круговой турнир
«Бостон Брюинз» – «Филадельфия Флайерз»
Западная конференция
Серии до трех побед
«Ванкувер Кэнакс» – «Миннесота Уайлд», матч №1
«Нэшвилл Предаторз» – «Аризона Койотиз», матч №1
Круговой турнир
«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз»
3 августа, понедельник
Восточная конференция
Серии до трех побед
«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс», матч №2
«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс», матч №2
Круговой турнир
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Вашингтон Кэпиталз»
Западная конференция
Серии до трех побед
«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс», матч №2
«Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхокс», матч №2
Круговой турнир
«Вегас Голден Найтс» – «Даллас Старз»
4 августа, вторник
Восточная конференция
Серии до трех побед
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида Пэнтерз», матч №2
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Каролина Харрикейнз», матч №3
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Коламбус Блю Джекетс», матч №2
Западная конференция
Серии до трех побед
«Виннипег Джетс» – «Калгари Флэймз», матч №3
«Аризона Койотиз» – «Нэшвилл Предаторз», матч №3
«Ванкувер Кэнакс» – «Миннесота Уайлд», матч №2
5 августа, среда
Восточная конференция
Серии до трех побед
«Флорида Пэнтерз» – «Нью-Йорк Айлендерс», матч №3
«Монреаль Канадиенс» – «Питтсбург Пингвинз», матч №3
Круговой турнир
«Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Западная конференция
Серии до трех побед
«Аризона Койотиз» – «Нэшвилл Предаторз», матч №3
«Чикаго Блэкхокс» – «Эдмонтон Ойлерз», матч №3
Круговой турнир
«Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш»
6 августа, четверг
Восточная конференция
Серии до трех побед
«Коламбус Блю Джекетс» – «Торонто Мэйпл Лифс», матч №3
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Каролина Харрикейнз», матч №4*
Круговой турнир
«Филадельфия Флайерз» – «Вашингтон Кэпиталз»
Западная конференция
Серии до трех побед
«Миннесота Уайлд» – «Ванкувер Кэнакс», матч №3
«Виннипег Джетс» – «Калгари Флэймз», матч №4*
Круговой турнир
«Сент-Луис Блюз» – «Вегас Голден Найтс»
7 августа, пятница
Восточная конференция
Серии до трех побед
«Флорида Пэнтерз» – «Нью-Йорк Айлендерс», матч №4*
«Монреаль Канадиенс» – «Питтсбург Пингвинз», матч №4*
«Коламбус Блю Джекетс» – «Торонто Мэйпл Лифс», матч №4*
Западная конференция
Серии до трех побед
«Аризона Койотиз» – «Нэшвилл Предаторз», матч №4*
«Миннесота Уайлд» – «Ванкувер Кэнакс», матч №4*
«Чикаго Блэкхокс» – «Эдмонтон Ойлерз», матч №4*
8 августа, суббота
Восточная конференция
Серии до трех побед
«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс», матч №5*
«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс», матч №5*
Круговой турнир
«Вашингтон Кэпиталз» – «Бостон Брюинз»
Западная конференция
Серии до трех побед
«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс», матч № 5*
«Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхокс», матч № 5*
Круговой турнир
«Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс»
9 августа, воскресенье
Восточная конференция
Серии до трех побед
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида Пэнтерз», матч №5*
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Коламбус Блю Джекетс», матч №5*
Круговой турнир
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Филадельфия Флайерз»
Западная конференция
Серии до трех побед
«Ванкувер Кэнакс» – «Миннесота Уайлд», матч №5*
«Нэшвилл Предаторз» – «Аризона Койотиз», матч №5*
Круговой турнир
«Сент-Луис Блюз» – «Даллас Старз»
Квалификация Кубка Стэнли по сериям
Восточная конференция (стадион Scotiabank Arena, Торонто)
(время начала матчей и информация о трансляциях будут опубликованы позже; хозяева льда указаны первыми)
(5) «Питтсбург Пингвинз» – (12) «Монреаль Канадиенс»
1 августа, суббота: «Пингвинз» – «Канадиенс»
3 августа, понедельник: «Пингвинз» – «Канадиенс»
5 августа, среда: «Канадиенс» – «Пингвинз»
7 августа, пятница: «Канадиенс» – «Пингвинз»*
8 августа, суббота: «Пингвинз» – «Канадиенс»*
(6) «Каролина Харрикейнз» – (11) «Нью-Йорк Рейнджерс»
1 августа, суббота: «Харрикейнз» – «Рейнджерс»
3 августа, понедельник: «Харрикейнз» – «Рейнджерс»
4 августа, вторник: «Рейнджерс» – «Харикейнз»
6 августа, четверг: «Рейнджерс» – «Харрикейнз»*
8 августа, суббота: «Харрикейнз» – «Рейнджерс»*
(7) «Нью-Йорк Айлендерс» – (10) «Флорида Пэнтерз»
1 августа, суббота: «Айлендерс» – «Пэнтерз»
4 августа, вторник: «Айлендерс» – «Пэнтерз»
5 августа, среда: «Пэнтерз» – «Айлендерс»
7 августа, пятница: «Пэнтерз» – «Айлендерс»*
9 августа, воскресенье: «Айлендерс» – «Пэнтерз»*
(8) «Торонто Мэйпл Лифс» – (9) «Коламбус блю Джекетс»
2 августа, воскресенье: «Мэйпл Лифс» – «Блю Джекетс»
4 августа, вторник: «Мэйпл Лифс» – «Блю Джекетс»
6 августа, четверг: «Блю Джекетс» – «Мэйпл Лифс»
7 августа, пятница: «Блю Джекетс» – «Мэйпл Лифс»*
9 августа, воскресенье: «Мэйпл Лифс» – «Блю Джекетс»*
Восточная конференция
Круговой турнир
2 августа, воскресенье: «Брюинз» – «Флайерз»
3 августа, понедельник: «Лайтнинг» – «Кэпиталз»
5 августа, среда: «Брюинз» – «Лайтнинг»
6 августа, четверг: «Флайерз» – «Кэпиталз»
8 августа, суббота: «Кэпиталз» – «Брюинз»
9 августа, воскресенье: «Лайтнинг» – «Флайерз»
Западная конференция (стадион Rogers Place, Эдмонтон)
(5) «Эдмонтон Ойлерз» – (12) «Чикаго Блэкхокс»
1 августа, суббота: «Ойлерз» – «Блэкхокс»
3 августа, понедельник: «Ойлерз» – «Блэкхокс»
5 августа, среда: «Блэкхокс» – «Ойлерз»
7 августа, пятница: «Блэкхокс» – «Ойлерз»*
8 августа, суббота: «Ойлерз» – «Блэкхокс»*
(6) «Нэшвилл Предаторз» – (11) «Аризона Койотиз»
2 августа, воскресенье: «Предаторз» – «Койотиз»
4 августа, вторник: «Предаторз» – «Койотиз»
5 августа, среда: «Койотиз» – «Предаторз»
7 августа, пятница: «Койотиз» – «Предаторз»*
9 августа, воскресенье: «Предаторз» – «Койотиз»*
(7) «Ванкувер Кэнакс» – (10) «Миннесота Уайлд»
2 августа, воскресенье: «Кэнакс» – «Уайлд»
4 августа, вторник: «Кэнакс» – «Уайлд»
6 августа, четверг: «Уайлд» – «Кэнакс»
7 августа, пятница: «Уайлд» – «Кэнакс»*
9 августа, воскресенье: «Кэнакс» – «Уайлд»*
(8) «Калгари Флэймз» – (9) «Виннипег Джетс»
1 августа, суббота: «Флэймз» – «Джетс»
3 августа, понедельник: «Флэймз» – «Джетс»
4 августа, вторник: «Джетс» – «Флэймз»
6 августа, четверг: «Джетс» – «Флэймз»*
8 августа: «Флэймз» – «Джетс»*
Западная конференция
Круговой турнир
2 августа, воскресенье: «Эвеланш» – «Блюз»
3 августа, понедельник: «Голден Найтс» – «Старз»
5 августа, среда: «Старз» – «Эвеланш»
6 августа, четверг: «Блюз» – «Голден Найтс»
8 августа, суббота: «Эвеланш» – «Голден Найтс»
9 августа, воскресенье: «Блюз» – «Старз»
* – в случае необходимости
По материаламnhl.com