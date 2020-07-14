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Хоккей

Еще 7 хоккеистов НХЛ заразились коронавирусом

Николай ПисаревНет комментариев
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НХЛопубликовалав официальном твиттере заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.

Сообщается, что на понедельник, 13 июля, 600 хоккеистов отчитались в тренировочных лагерях своих клубов об участии в мероприятиях второй фазы. В этой группе игроков было проведено 4934 теста на COVID-19. В результате тесты 30 игроков показали положительный результат на наличие COVID-19, новых случаев — семь.

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Кроме того, лиге известно о 12 игроках, у кого был обнаружен COVID-19 вне протокола второй фазы. Все игроки с положительным результатом тестирования были самоизолированы и следуют протоколам.

Чемпионат НХЛ должен возобновиться 1 августа. На эту дату намечены первые квалификационные матчи Кубка Стэнли.

Источник: НХЛ

Источник: uhl.ua
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