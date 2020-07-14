Эвасон останется главным тренером “Уайлд”

Дин Эвасон,Микко Койву,Райан Донато и Эрик Стаал

Дин Эвасон в понедельник на два года продлил контракт с “Миннесота Уайлд” и останется главным тренером команды.

“Я очень рад объявить, что Дин Эвасон – наш полноценный главный тренер, – сказал генеральный менеджер “Уайлд” Билл Герин. – Дин проделал фантастическую работу в качестве исполняющего обязанности и заслуживает этого шанса. Я с нетерпением жду возможности посмотреть за нашей командой под его руководством”.

Эвасон был назначен исполняющим обязанности тренера 14 февраля, когда заменил Брюса Будро. Он был помощником тренера с 6 июня 2018 года. В 12 матчах при Эвасоне “Миннесота” сыграла 8-4-0 и заняла третье место в НХЛ по забитым голам (3,58), 17-е по пропущенным (2,92) и четвертое по надежности меньшинства (91,2%). Все это существенное улучшение показателей команды по сравнению с 57 матчами при Будро: 16-е место по забитым голам (3,07), 24-е место по пропущенным (3,19) и 30-е по надежности меньшинства (74,4%).

В результате “Уайлд” (35-27-7, 55,8% набранных очков) подошли на расстояние одного очка от места второй “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции к 12 марта, когда из-за пандемии коронавируса сезон был поставлен на паузу. “Миннесота” заняла 10-е место в конференции и в серии до трех побед сыграет с “Ванкувер Кэнакс” (36-27-6, 56,5% очков, седьмое место). Противостояние начнется 1 августа на арене Rogers Place в Эдмонтоне. Победитель каждой из восьми серий выйдет в плей-офф Кубка Стэнли.

“Я бы соврал, если сказал, что не думаю о том, что может произойти, – говорил Эвасон на прошлой неделе. – Но опять же, это находится за пределами моего контроля, так что я буду заниматься своим делом. Я чувствую, что являюсь одним из самых счастливых людей в мире, занимаясь этой работой. Даже если напротив должности есть приставка “исполняющий обязанности”, я все равно – главный тренер команды НХЛ. У меня всё замечательно. Это довольно уникальная ситуация и уникальная работа. Я ничто не воспринимаю как должное и знаю, что мне очень повезло находиться на своем месте”.

Перед приходом в “Миннесоту” Эвасон провел шесть сезонов в роли тренера команды Американской хоккейной лиги “Милуоки” (2012-18). За это время команда сыграла 242-161-53. До этого он семь лет работал помощником тренера в “Вашингтон Кэпиталз” (2005-12).

Эвасон был выбран “Кэпиталз” в пятом раунде (№89) драфта-1982. В 803 матчах он набрал 372 (139+233) очка в составе “Кэпиталз”, “Хартфорд Уэйлерз”, “Сан-Хосе Шаркс”, “Даллас Старз” и “Калгари Флэймз”.