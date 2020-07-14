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Игроки, отказавшиеся от продолжения сезона

Николай ПисаревНет комментариев
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Майк Грин

Любой игрок НХЛ может не принимать участие в третьем (тренировочный лагерь) или четвёртом (возобновление игр) этапе возобновления сезона без дисциплинарных взысканий. Игрок должен уведомить об этом свою команду в письменном виде не позднее вторника.

От продолжения сезона на данный момент отказались следующие игроки:

Карл Алзнер – “Монреаль Канадиенс”
Свен Бёртщи – “Ванкувер Кэнакс”
Майк Грин – “Эдмонтон Ойлерз”
Трэвис Хэмоник – “Калгари Флэймз”
Стивен Кэмпфер – “Бостон Брюинз”
Роман Полак – “Даллас Старз”

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Тренировочные лагеря откроются в домашних городах команд в понедельник в рамках третьего этапа Плана возобновления сезона. 24 команды, продолжающие бороться за чемпионство, 26 июля отправятся в два хаб-города: 12 команд Восточной конференции поедут в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Эдмонтон. 1 августа начнутся квалификационные игры Кубка Стэнли в рамках четвёртого этапа. Победители серий до трех побед пройдут в первый раунд плей-офф, а проигравшие получат шанс на первый номер драфта-2020 в рамках второго этапа лотереи, который пройдет 10 августа.

Источник: nhl.ru
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