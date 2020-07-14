Илья Декало продлил контракт с «Днепром» еще на один сезон

Пресс-служба «Днепра» сообщает, что защитник Илья Декалои херсонский клуб продлили контракт еще на один сезон.

В составе херсонцев в сезоне 2019/20 Илья Декало провел 38 игр, забросив 6 шайб и отдав 13 голевых передач (коэффициент полезности +25). Такая результативность позволила защитнику занять девятое место в ТОП-10 бомбардиров регулярного чемпионата УХЛ – Пари-Матч сезона 2019/20 среди защитников.

В 14 финала плей-офф Декало отдал 3 результативных паса, но заброшенными шайбами не отметился.

Напомним, что ранее контракт с херсонским клубом продлили Сергей Афанасьев, а также Олег Петров и Александр Хомутов.

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