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Хоккей

Панарин, Драйзайтль и Маккиннон – претенденты на звание лучшего хоккеиста НХЛ по версии игроков

Николай ПисаревНет комментариев
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Профсоюз игроков НХЛ назвал имена претендентов на «Тед Линдсей Эворд» – приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Лауреат этой награды определяется голосованием хоккеистов.

В число номинантов вошли три форварда:Леон Драйзайтль(«Эдмонтон Ойлерз»),Нэйтан Маккиннон(«Колорадо Эвеланш») иАртемий Панарин(«Нью-Йорк Рейнджерс»).

Драйзайтль стал лучшим бомбардиром регулярки со 110 (43+67) очками в 71 матче, Панарин – четвертым (95 (32+63) очков в 69 матчах), а Маккиннон – пятым (93 (35+58) очка в 69 матчах). Леон может стать первым обладателем данной приза из Германии.

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Эта награда вручается с 1971 года, но до 2010 года она носила название «Лестер Пирсон Эворд». Чаще всех ее обладателем становился Уэйн Гретцки – 5 раз. Среди действующих хоккеистов лидируют Александр Овечкин и Сидни Кросби, которые такой чести удостаивались трижды.

В сезоне-2018/19 обладателем «Тед Линдсей Эворд» стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершен, а 1 августа стартует квалификационный раунд Кубка Стэнли.

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Источник:NHLPA

Источник: uhl.ua
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