Стэмкос травмирован, но сможет сыграть за “Тампу”

Стивен Стэмкос

Нападающий “Тампа-Бэй Лайтнинг” Стивен Стэмкос получил травму нижней части тела во время второго этапа Плана возобновления сезона, и хотя он не будет готов к началу тренировочного лагеря в понедельник, ожидается, что форвард сыграет в квалификации Кубка Стэнли.

“Он будет в лагере. Он здесь. Он катается и получает лечение, – сказал в субботу генеральный менеджер Жюльен Брисбуа. – Он приезжал на арену, делал упражнения на земле. Но в первый день тренировочного лагеря полноценным участником процесса он не будет”.

Брисбуа оптимистично оценил шансы Стэмкоса сыграть 3 августа в первом матче кругового турнира против “Вашингтон Кэпиталз”.

“Да, я оптимистичен, – сказал Брисбуа. – У нас нет точного срока, когда он сможет принять полноценное участие в лагере. Но мы ожидаем, что к началу матчей он будет готов”.

Тренировочные лагеря откроются в домашних городах команд в понедельник в рамках третьего этапа Плана возобновления сезона. 24 команды, продолжающие бороться за чемпионство, 26 июля отправятся в два хаб-города: 12 команд Восточной конференции поедут в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Эдмонтон. 1 августа начнутся квалификационные игры Кубка Стэнли в рамках четвёртого этапа.

“Лайтнинг” сыграли в сезоне 43-21-6 (65,7% очков) и в круговом турнире для определения посева в плей-офф Кубка Стэнли сыграют с “Бостон Брюинз” (44-14-12, 71,4% очков), “Кэпиталз” (41-20-8, 65,2%) и “Филадельфия Флайерз” (41-21-7, 64,5%).

Стэмкос набрал 66 (29+37) очков и принял участие в 57 матчах “Тампы” из 70. Он пропустил последние семь встреч перед паузой, которая была объявлена 12 марта из-за пандемии коронавируса. 2 марта Стэмкос перенес операцию на мышцах кора.

Нападающий пропустил по три матча в феврале и ноябре из-за травм нижней части тела.

На третьем этапе численность команды не может превышать 30 полевых игроков (при неограниченном количестве вратарей). Брисбуа сказал, что у “Лайтнинг” будет 18 нападающих, 10 защитников и четыре голкипера. Когда сезон был приостановлен, в составе “Тампы” было 25 игроков (14 форвардов, девять защитников и два вратаря). К тренировкам с командой также будут добавлены вратари Спенсер Мартин и Скотт Веджвуд, защитник Кэл Фут, а также форварды Матье Джозеф, Александр Волков, Джемел Смит и Люк Витковски, способный также сыграть в обороне.

В отсутствие Стэмкоса “Лайтнинг” также пригласят Алекса Барри-Бюле.

Брисбуа сказал, что ни один из игроков “Тампы” не выразил желания отказаться от участия в возобновлении сезона. Любой игрок может отказаться от участия в третьем или четвёртом этапе без дисциплинарных взысканий. Игрок должен уведомить об этом свою команду в письменном виде не позднее, чем в течение 72 часов после утверждения Плана возобновления сезона, которое произошло в пятницу.