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Хоккей

Дмитрий Пугачев продолжит карьеру в «Днепре»

Николай ПисаревНет комментариев
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Пресс-служба «Днепра» сообщает, что защитник Дмитрий Пугачевпродолжит сезон в херсонской команде.

В сезоне 2019/20 чемпионата УХЛ-Пари-Матч в составе «щук» защитник провел 38 игр, забросил 7 шайб и отдал 6 голевых передач, заработав коэффициент полезности +20.В четвертьфинале плей-офф Пугачев в двух играх забросил 1 шайбу.

Напомним, чторанее контракт с херсонским клубом продлилиСергей Афанасьеви Илья Декало, а такжеОлег ПетровиАлександр Хомутов.

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Источник: uhl.ua
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