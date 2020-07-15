Информация НХЛ о тестировании на COVID-19

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В понедельник стартовал третий этап возобновления сезона, и НХЛ подводит итоги тестирования игроков на COVID-19 на втором этапе:

“Всего более 600 игроков приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа возобновления сезона. Среди этих игроков было сделано 4934 теста на COVID-19. Из них 30 результатов дали положительную реакцию. Кроме того, лиге известно еще о 13 игроках, которые сдали положительный тест на COVID-19 вне рамок протокола второго этапа. Все игроки, сдавшие положительный тест, находятся в самоизоляции и следуют протоколам Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Министерства здравоохранения Канады. Во время третьего этапа НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты. Лига не будет раскрывать названия команд или имена игроков”.