Среда, 15 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЛучший защитник «Кременчука» снял свою тренировку на GoPro (видео)
Хоккей

Лучший защитник «Кременчука» снял свою тренировку на GoPro (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Игроки УХЛ в период межсезонья активно готовятся к старту командных сборов, началу плей-офф и пятого, юбилейного, сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. Хоккеисты поддерживают форму и стараются в максимальных кондициях стартовать в сентябрьских матчах, мотивируя всех поклонников украинского хоккея любить спорт даже в отпуске.

Например, лучший защитник«Кременчука» по итогам регулярного чемпионатаВсеволод Толстушкоснял одну из своих ледовых тренировок на GoPro и показал свою подготовку к сезону с необычного ракурса.

Читайте также:  Баумистеру был имлантирован дефибриллятор

Ранее стало известно, что с 1 августа«Кременчук» начнет подготовку к плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2019/20 и нового сезона 2020/21.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать − одиннадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Дмитрий Пугачев продолжит карьеру в «Днепре»

Информация НХЛ о тестировании на COVID-19

Звездный форвард «Торонто» Остон Мэттьюс приступил к тренировкам

Мэттьюз хорошо себя чувствует после болезни

Панарин, Драйзайтль и Маккиннон – претенденты на звание лучшего хоккеиста НХЛ по версии игроков

Закрыть