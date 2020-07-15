Лучший защитник «Кременчука» снял свою тренировку на GoPro (видео)

Игроки УХЛ в период межсезонья активно готовятся к старту командных сборов, началу плей-офф и пятого, юбилейного, сезона чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. Хоккеисты поддерживают форму и стараются в максимальных кондициях стартовать в сентябрьских матчах, мотивируя всех поклонников украинского хоккея любить спорт даже в отпуске.

Например, лучший защитник«Кременчука» по итогам регулярного чемпионатаВсеволод Толстушкоснял одну из своих ледовых тренировок на GoPro и показал свою подготовку к сезону с необычного ракурса.

Ранее стало известно, что с 1 августа«Кременчук» начнет подготовку к плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2019/20 и нового сезона 2020/21.

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