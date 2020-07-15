Мэттьюз хорошо себя чувствует после болезни

Остон Мэттьюз

Нападающий “Торонто Мэйпл Лифс” Остон Мэттьюз в понедельник принимал полноценное участие в тренировочном лагере. В прошлом месяце он сдал положительный тест на COVID-19.

Мэттьюз сказал, что не проявлял симптомов, но не мог заниматься на льду после положительного теста.

“Это не очень сильно повлияло на мои тренировки, – сказал он. – Я мог заниматься дома. Конечно, я не мог выходить и кататься. Пожалуй, это единственный фактор – я до этого тренировался на льду, а потом мне пришлось сделать паузу в две-три недели. Это потом все равно скажется. Хотя в течение двух недель я в целом чувствовал себя нормально. Мне пришлось высидеть карантин, но сейчас все в норме, и я чувствую себя хорошо”.

Мэттьюз заявил, что не знает, где мог подхватить вирус. Он считает, что текущий тренировочный лагерь будет для него отличаться от предыдущих.

“На тренировки будет не очень много времени, тем более что я почти не занимался пару недель, – сказал Мэттьюз. – Нынешняя ситуация отличается от обычного тренировочного лагеря, в который ты приезжаешь в хорошем самочувствии. Будет немного по-другому, хотя все команды находятся примерно в равных условиях. Так что придется подстраиваться на ходу и постараться набрать наилучшую форму к концу месяца”.

В этом сезоне Мэттьюз забил рекордные в карьере 47 голов, в гонке за “Морис Ришар Трофи” на одну шайбу отстав от форварда “Вашингтон Кэпиталз” Александра Овечкина и нападающего “Бостон Брюинз” Давида Пастрняка. В 70 матчах он набрал лучшие в карьере 80 (47+33) очков, заняв девятое место в гонке бомбардиров.

Мэттьюз был выбран под первым номером драфта-2016. Всего в 282 матчах регулярных чемпионатов он набрал 285 (158+127) очков, а также 13 (10+3) баллов в 20 встречах плей-офф Кубка Стэнли. 12 октября 2016 года в дебютном матче в НХЛ против “Оттава Сенаторз” он установил рекорд НХЛ, забросив четыре шайбы. По итогам первого сезона в лиге он забил 40 голов и получил “Колдер Трофи” как лучший новичок.

Мэттьюз забивал не менее 34 голов в каждом из четырех своих сезонов в НХЛ.

“Мэйпл Лифс” сыграли в сезоне 36-25-9 (57,9% набранных очков) и начнут плей-офф в качестве восьмой команды Восточной конференции. В серии до трех побед они сыграют с “Коламбус Блю Джекетс” (33-22-15, 57,9% набранных очков), которая начнется 2 августа на Scotiabank Arena в Торонто. Победитель пройдет в первый раунд плей-офф, а проигравший будет иметь шанс в 12,5% на первый выбор драфта-2020 на втором этапе лотереи, которая пройдет 10 августа. Драфт-2020 запланирован на 9 и 10 октября.

“Торонто” не выигрывал серию плей-офф с 2004 года. В последние три сезона “Мэйпл Лифс” вылетали в первом раунде, в том числе проигрывая в седьмых матчах “Бостон Брюинз” в последние два года.