Названы финалисты приза Теда Линдсея

Форвард “Эдмонтона” Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль, Нэйтан Маккиннон и Артемий Панарин вошли в число финалистов приза Теда Линдсея.

Награда ежегодно вручается лучшему игроку НХЛ по мнению членов профсоюза хоккеистов. Победитель будет назван позднее.

Драйзайтль стал лучшим бомбардиром сезона, набрав 110 (43+67) очков в 71 матче. Форвард “Эдмонтон Ойлерз” также занял первое место по средней результативности (1,55 очка за матч), передачам и очкам в большинстве (44), а также стал первым среди нападающих по игровому времени (22:37 за матч). По победным голам (10) он разделил первое место с форвардом “Бостон Брюинз” Давидом Пастрняком, а также занял второе место по очкам в равных составах (66) и голам в большинстве (16). Драйзайтль в 33 матчах набирал не менее двух очков, а хотя бы по одному – в 56.

Драйзайтль помог “Ойлерз” сыграть 37-25-9 (58,5% набранных очков) и выйти в квалификацию Кубка Стэнли. “Эдмонтон” занял пятое место в Западной конференции и в серии до трех побед сыграет с “Чикаго Блэкхокс” (32-30-8, 51,4% набранных очков). Победитель получит право сыграть в первом раунде плей-офф.

Когда Драйзайтль забивал в этом сезоне гол, “Эдмонтон” сыграл 24-5-2, а когда нет – 13-20-7. Драйзайтль может стать четвертым игроком, получившим эту награду, и первым после Коннора Макдэвида в сезоне 2017-18.

Маккиннон занял пятое место в лиге, набрав 93 (35+58) очка в 69 матчах, а также стал третьим по очкам в равных составах (62). Форвард “Колорадо Эвеланш” в 29 матчах набирал не менее двух очков, а всего результативными баллами отметился в 53 встречах при полезности плюс-13. Он помог “Эвеланш” (42-20-8) занять второе место в Западной конференции с 65,7% набранных очков и выйти в плей-офф в третий раз подряд.

Маккиннон может стать вторым игроком в истории “Эвеланш”/”Квебек Нордикс”, выигравшим этот приз. В сезоне 2000-01 обладателем “Тед Линдсей Эворд” стал Джо Сакик.

Панарин, 1 июля 2019 года подписавший семилетний контракт с “Нью-Йорк Рейнджерс,” разделил с Пастрняком третье место в лиге с 95 (32+63) очками в 69 матчах. Российский форвард стал лучшим в лиге по очкам в равных составах (71) и занял первую позицию среди нападающих по показателю полезности (плюс-36). Он набирал очки в 54 матчах, в том числе не менее двух очков в 28.

“Конечно, поначалу (подписав контракт с “Рейнджерс”) чувствовал давление от людей вокруг, – сказал во вторник Панарин о своей адаптации к игре за клуб “оригинальной шестерки”. – Но попозже понял, что надо просто читать поменьше прессы и поменьше сидеть в социальных сетях. Сконцентрировался на своем деле, абстрагировался от всего, и это, вроде, сработало – чувствовал себя хорошо”.

“Не думаю, что эти парни все еще нуждаются в дополнительной рекламе, – сказал Драйзайтль о Панарине с Маккинноном. – Но я все равно попробую. Из собственного опыта игры против них понимаю, что уровень мастерства у них высочайший, и что это двое из лучших игроков в мире. Играть против них – удовольствие ниже среднего, но смотреть по телевизору – одно удовольствие. Оба, безусловно, заслуживают этой номинации”.

Панарин помог “Рейнджерс” сыграть 37-28-5 и набрать 56,4% очков. “Нью-Йорк” занял 11-е место в Восточной конференции и в квалификационной серии до трех побед сыграет с “Каролина Харрикейнз”.

Панарин может стать четвертым игроком “Рейнджерс”, выигравшим эту награду, а также первым игроком клуба после Яромира Ягра (2005-06).

По итогам прошлого сезона награду выиграл нападающий “Тампа-Бэй Лайтнинг” Никита Кучеров.

Церемония вручения наград должна была пройти 18 июня в Лас-Вегасе, но 25 марта было объявлено о ее переносе.