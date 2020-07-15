Стало известно время матчей квалификации Кубка Стэнли

Национальная хоккейная лигаобъявила даты и время начала матчей квалификации Кубка Стэнли, которая стартует 1 августа пятью встречами.

1 августа в 19:00 по киевскому времени «Рейнджерс» сыграют в Торонто с «Каролиной». В этот же день пройдет еще четыре матча: «Чикаго» – «Эдмонтон», «Флорида» – «Айлендерс», «Монреаль» – «Питтсбург» и «Виннипег» – «Калгари».

В квалификации Кубка Стэнли-2020 примут участие 16 команд, которые проведут серии до трех побед. Восемь победителей пройдут в плей-офф Кубка Стэнли. В квалификации Кубка Стэнли также примут участие лучшие четыре команды каждой конференции, которые в круговом турнире определят посев в плей-офф. Они начнут матчи 2 августа – в каждом хаб-городе состоятся по два поединка.

12 команд Восточной конференции будут играть на Scotiabank Arena в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Rogers Place в Эдмонтоне.