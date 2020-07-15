Среда, 15 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейТорторелла, Виньо и Кэссиди претендуют на приз лучшему тренеру сезона НХЛ
Хоккей

Торторелла, Виньо и Кэссиди претендуют на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Национальная хоккейная лига определилась с кандидатами на вручение «Джек Адамс Трофи» — приза, получаемого лучшим тренером сезона.

На почётную награду претендуют наставник «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла, главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди и наставник «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо.

Напомним, все три наставника сумели вывести клубы в плей-офф Кубка Стэнли, который в нынешнем сезоне будет разыгран среди 24 клубов. Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

Читайте также:  Стэффорд подписал пробный контракт с «Миннесотой»

Источник: НХЛ

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
30 игроков начали занятия в треннингкэмпе Флориды

Стало известно время матчей квалификации Кубка Стэнли

Названы финалисты приза Теда Линдсея

Лучший защитник «Кременчука» снял свою тренировку на GoPro (видео)

Дмитрий Пугачев продолжит карьеру в «Днепре»

Закрыть