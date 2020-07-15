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Звездный форвард «Торонто» Остон Мэттьюс приступил к тренировкам

Николай ПисаревНет комментариев
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Звездный форвард «Торонто»Остон Мэттьюсприступил к тренировкам, сообщаетпресс-служба НХЛ.

Канадецзаразился коронавирусом в середине июня, однако на сегодня уже полностью излечился от недуга. Сам Мэттьюс признался, что тренировался, даже несмотря на поставленный диагноз

— На самом деле болезнь не мешала моим тренировкам. Я был в состоянии заниматься дома. Конечно, я не мог кататься на коньках, выходить из дома. Вероятно, это единственное, что мне мешало – остаться на пару недель вне льда.

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По большей части я чувствовал себя нормально, но, разумеется, высидел свой карантин и почувствовал себя здоровым, так что все в порядке.

Источник: uhl.ua
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