Звездный форвард «Торонто» Остон Мэттьюс приступил к тренировкам

Звездный форвард «Торонто»Остон Мэттьюсприступил к тренировкам, сообщаетпресс-служба НХЛ.

Канадецзаразился коронавирусом в середине июня, однако на сегодня уже полностью излечился от недуга. Сам Мэттьюс признался, что тренировался, даже несмотря на поставленный диагноз

— На самом деле болезнь не мешала моим тренировкам. Я был в состоянии заниматься дома. Конечно, я не мог кататься на коньках, выходить из дома. Вероятно, это единственное, что мне мешало – остаться на пару недель вне льда.



По большей части я чувствовал себя нормально, но, разумеется, высидел свой карантин и почувствовал себя здоровым, так что все в порядке.