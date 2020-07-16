Финалисты “Колдер Трофи”: Хьюз, Кубалик и Макар

Кэйл Макар

Куинн Хьюз, Доминик Кубалик и Кейл Макар стали финалистами приза Колдера.

Эта награда ежегодно вручается лучшему новичку сезона НХЛ по итогам голосования среди членов Ассоциации хоккейных журналистов. Дата, когда станет известно имя победителя, будет объявлена позже.

Хьюз стал лучшим ассистентом (45 голевых передач) и бомбардиром (53 очка) среди дебютантов НХЛ, сыграв 68 матчей в регулярном чемпионате 2019-20 годов. Защитник “Ванкувер Кэнакс” также занял первое место среди новичков лиги по очкам, набранным в большинстве (25), и второе по среднему количеству игрового времени за встречу (21:53), пропустив вперед Этана Беара из “Эдмонтон Ойлерз” (21:58). Хьюз установил клубный рекорд для новичков по голевым передачам и результативности при розыгрыше лишнего. Когда лига 12 марта приостановила сезон из-за пандемии коронавируса, ему оставалось набрать еще четыре балла, чтобы побить достижение Дэйла Тэллона (56 очков в сезоне 1970-71 годов) и получить титул самого результативного защитника-дебютанта в истории клуба. Приз Колдера может в третий раз достаться представителю “Ванкувера” и во второй раз подряд. В прошлом году лучшим новичком признали нападающего “Кэнакс” Элиаса Петтерссона. В последний раз приз Колдера доставался игрокам одной команды два года подряд в 1960-х. В 1967-м его получил Бобби Орр, а в 1968-м – Дерек Сандерсон из “Бостон Брюинз”. “Кэнакс” (36-27-6, процент набранных очков – 56,5%) заняли седьмое место в Западной конференции и сыграют в квалификационной серии до трех побед с “Миннесота Уайлд” (10-е место, 35-27-7, 55,8%).

Кубалик – лучший снайпер среди новичков сезона (30 голов) и третий в списке самых результативных дебютантов (46 очков). Он провел 68 игр. Форвард “Чикаго Блэкхокс” занимает первое место среди новичков по очкам (38) и голам (26), набранным и забитым при игре в равных составах, а также по количеству бросков в створ ворот (157). Кубалик – пятый хоккеист в истории “Блэкхокс”, сумевший забросить не меньше 30 шайб в дебютном сезоне, и первый после Артемия Панарина (сезон 2015-16). Кубалик может стать десятым игроком “Чикаго”, получившим приз Колдера, и первым после Панарина. “Блэкхокс” (32-30-8, 51,4%) заняли 12-е место в Западной конференции и играют до трех побед с “Эдмонтон Ойлерз” (пятое место, 37-25-9, 58,5%).

Макар – лучший снайпер среди защитников-дебютантов (12 голов). Также он занимает первое место среди них по голам в большинстве (4) и в равных составах (8). По голевым передачам (38), очкам (50) и очкам в большинстве (19) защитник “Колорадо Эвеланш” расположился на второй строчке после Хьюза среди всех игроков, проводящих первый сезон в НХЛ. На счету Макара четыре победные шайбы. Его коэффициент полезности составил плюс-12, а в среднем за матч он проводит на льду 21:01 (третье место среди дебютантов). Клубный бомбардирский рекорд для защитников-новичков теперь принадлежит Макару, который может стать шестым представителем “Эвеланш” в списках лучших дебютантов за всю историю НХЛ (и первым после Нэйтана Маккиннона в 2014 году). “Колорадо” (42-20-8, 65,7%) сыграет с “Сент-Луис Блюз” (66,2%), “Вегас Голден Найтс” (60,6%) и “Даллас Старз” (59,4%) в круговом турнире, чтобы определить посев в розыгрыше Кубка Стэнли.

Индивидуальные призы НХЛ предполагалось вручить в Лас-Вегасе 18 июня, но 25 марта лига решила перенести церемонию на другую дату.