Финалисты приза Джека Адамса

Брюс Кэссиди с игроками “Бостона”

Финалистами приза Джека Адамса стали Брюс Кэссиди, Джон Торторелла и Ален Виньо.

Эта награда ежегодно вручается лучшему тренеру сезона по мнению членов Ассоциации комментаторов НХЛ. Дату, когда будет назван победитель, определят позже.

Под руководством Кэссиди “Бостон Брюинз” (44-14-12, процент набранных очков – 71,4%) стал лучшей командой регулярного чемпионата 2019-20 годов, завоевав Президентский кубок. В Атлантическом дивизионе команда на восемь очков оторвалась от второго места (“Тампа-Бэй Лайтнинг”). Это самый большой разрыв между лидерами в дивизионах НХЛ на момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса (12 марта). По итогам чемпионата “Бостон” завоевал приз Дженнингса, пропустив меньше всех шайб (167 – 2,39 в среднем за матч). Команда разделила с “Филадельфией Флайерз” седьмое место по результативности (227 голов – 3,24 в среднем за встречу). “Брюинз” эффективно играли в большинстве, заняв второе место в лиге после “Эдмонтон Ойлерз” (25,2%), и надежно оборонялись в меньшинстве (84,3%, третье место). Кэссиди во второй раз становится финалистом этого голосования (в 2018-м).

Торторелла вывел “Коламбус Блю Джекетс” (33-22-15, 57,9%) в квалификацию Кубка Стэнли, несмотря на большое количество травм в составе команды по ходу сезона. В разное время “Коламбус” играл без нападающих Джоша Андерсона, Кэма Аткинсона, Оливера Бьоркстранда, защитников Сета Джонса и Зака Веренски, а также голкипера Юнаса Корписало. “Джекетс” заняли четвертое место в лиге по надежности игры в обороне (в среднем за встречу пропускали 2,61 шайбы) и дважды брали очки как минимум в десяти матчах (8-0-4 с 9 декабря по 2 января; 9-0-1 с 11 января по 7 февраля). Торторелла – двукратный обладатель приза Адамса (2018-й – “Коламбус” и 2004-й – “Лайтнинг”). Его в пятый раз выдвигают в финалисты приза Адамса. Три раза эту награду выиграл только один человек – Пэт Бернс (1989 – “Монреаль Канадиенс”, 1993 – “Торонто Мэйпл Лифс” и 1998 – “Бостон”).

Виньо вывел “Филадельфию Флайерз” на четвертое место в Восточной конференции (41-21-7, 64,5%) и в розыгрыш Кубка Стэнли всего лишь за один сезон. Сейчас “Флайерз” делят седьмое место в лиге с “Тампа-Бэй” по среднему количеству пропущенных за игру шайб (2,77). В прошлом году команда была на 29-м месте по этому показателю (3,41). По средней результативности “Филадельфия” сейчас также седьмая (3,29), а прошлый чемпионат завершила на 18-й строчке, забрасывая в среднем за игру 2,94 шайбы. Четыре раза в нынешнем сезоне “Флайерз” выигрывали не меньше четырех матчей подряд, а с 18 февраля по 7 марта победная серия команды составила девять игр. В 2007 году, будучи тренером “Ванкувера”, Виньо в первый и пока единственный раз получил приз Адамса. Но его пять раз номинировали на эту награду.

В прошлом году лучшим тренером НХЛ признали Барри Тротца из “Нью-Йорк Айлендерс”.

Индивидуальные призы НХЛ предполагалось вручить в Лас-Вегасе 18 июня, но 25 марта лига решила перенести церемонию на другую дату.