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Хоккей

Маккиннон, Мэттьюс и О’Райлли – претенденты на «Леди Бинг Трофи»

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная хоккейная лига представила имена финалистов в борьбе за трофей, вручаемый игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения, информирует официальный сайт лиги.

На «Леди Бинг Трофи» претендуют Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс», а также нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О`Райлли. В прошлом сезоне обладателем приза стал Александр Барков из «Флориды Пантерз», О’Райлли также был в тройке финалистов.

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Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Источник:Официальный сайт НХЛ

Источник: uhl.ua
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