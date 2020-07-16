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Хоккей

Нью-Йорк Айлендерс подписал и продлил контракт с Сорокиным

Николай ПисаревНет комментариев
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Голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин

13 июля вратарь клуба КХЛ ЦСКА Илья Сорокин подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс».

The Athletic информирует, что по условиям контракта 24-летний хоккеист не сыграет в плей-офф сезона-2019/20, но этот год будет засчитан ему по однолетнему контракту новичка.

14 июля Илья Сорокин подписал новое соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс». Контракт рассчитан до конца сезона-2020/21. Зарплата игрока составит 1,0 млн.и 1,0 премиальные бонусы.
Сорокин был выбран на драфте НХЛ 2014 года клубом под общим 78-м номером.

Источник: nhl.ru
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