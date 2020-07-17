Арену «Эдмонтона» затопило

В результате сильного шторма арену «Эдмонтона», которая должна была принять матчи плей-офф НХЛ, затопило, а одному из терминалов были нанесены повреждения. Также зафиксированы протечки в некоторых других частях здания.

– Ужасный шторм в Эдмонтоне. На видео видно, что вода заливает вход в арену Roger Place, но она не повреждена НХЛ в данный момент не обеспокоена, – сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер в твиттере.

Мы производим оценку ущерба и в настоящее время уверены, что это не помешает нашей готовности принять матчи НХЛ, – сообщается в твиттер-аккаунте арены.

Rogers Place, Edmonton #LetsGoOilers pic.twitter.com/8BNM9SHlbY — NHL News (@puck_report2) July 17, 2020

Ранее Эдмонтон получил право на проведение матчей плей-офф НХЛ наряду с Торонто. В городе было запланировано проведение финала Кубка Стэнли.

Источник: Rogers Place