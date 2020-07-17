«Что поделать, это же 2020 год». Обозреватель Sportsnet рассказал о состоянии арены в Эдмонтоне

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Обозреватель телекомпании Sportsnet Крис Джонстон поделился мнением озатоплении арены в Эдмонтоне, где должны пройти матчи плей-офф НХЛ:

– Первоначальный план состоит в том, что все надеются, что стадион удастся привести в порядок к тому моменту, когда туда прибудут команды НХЛ. Пока степень разрушений и беспорядка не ясна. Считается, что полностью затоплено только фойе у входа с главной площади перед ареной. До старта матчей еще достаточно много времени, но объем работ по восстановлению еще не ясен.



Первое запланированное мероприятие на арене – выставочный матч между «Эдмонтоном» и «Калгари», который должен состояться 28 июля. Пока ощущение такое, что можно успеть сделать уборку до старта всех активностей. Но что поделать, это же 2020 год. – сказал Джонстон.

Источник: Sportsnet.ca