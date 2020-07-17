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Хоккей

Денис Матусевич проведёт следующий сезон в «Днепре»

Николай ПисаревНет комментариев
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Как сообщает сайт херсонского «Днепра», контракт с клубом на следующий сезон продлил 18-летний защитник Денис Матусевич.

Матусевич уверенно провёл сезон 2019/20, отметившись 6 (3+3) очками в 37 матчах при показателе полезности +20.

Также защитник получил шанс проявить себя в дебютном сезоне «Днепра» в чемпионате УХЛ – Пари-Матч: тогда в сезоне 2018/19 Матусевич провёл 45 матчей, набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности +7, став серебряным призёром чемпионата.

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В составе молодёжной сборной Украины 18-летний хоккеист уже сыграл на двух Чемпионатах мира в Дивизионе 1Б – 10 матчей, 2 (1+1) очка, показатель полезности 0.

Источник: uhl.ua
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