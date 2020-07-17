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Хоккей

Филадельфия подписала новый контракт с Фридмэном

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник Филадельфии Мрак Фридмэн

Филадельфия подписала новый контракт с защитником клуба Марком Фридмэном на два года, средняя зарплата игрока составит 725,000 за сезон.

Источник: nhl.ru
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