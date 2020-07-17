Филадельфия подписала новый контракт с Фридмэном

ГлавнаяХоккейФиладельфия подписала новый контракт с ФридмэномХоккейФиладельфия подписала новый контракт с ФридмэномНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Июл. 17, 2020 в 21:420Share1 Защитник Филадельфии Мрак Фридмэн Филадельфия подписала новый контракт с защитником клуба Марком Фридмэном на два года, средняя зарплата игрока составит 725,000 за сезон. Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:19 + 15 = Вам может понравиться Хоккей Денис Матусевич проведёт следующий сезон в «Днепре»17.07.20202Читать большеХоккей Тарасенко готов защищать титул17.07.2020Читать большеХоккей «Что поделать, это же 2020 год». Обозреватель Sportsnet рассказал о состоянии арены в Эдмонтоне17.07.20205Читать большеХоккей Объявлены финалисты “Мастертон Трофи”17.07.20205Читать большеХоккей Арену «Эдмонтона» затопило17.07.20202Читать большеХоккей Названы финалисты “Леди Бинг Трофи”17.07.2020Читать большеХоккей Пастрняк “не был способен” тренироваться в четверг17.07.20202Читать большеХоккей Маккиннон, Мэттьюс и О’Райлли – претенденты на «Леди Бинг Трофи»16.07.20202Читать большеХоккей Финалисты приза Джека Адамса16.07.20202Читать большеХоккей Финалисты “Колдер Трофи”: Хьюз, Кубалик и Макар16.07.20203Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСтало известно, вернется ли Жерсон Родригеш в Динамо30.06.202030.06.2020БоксАльварес проведет бой с боксером с пятью поражениями16.07.2020ФутболСМИ: “Динамо” дало добро на трансфер Цыганкова12.07.2020ФутболВ Киеве создают Зарю 1972, которая будет представлять Луганск10.07.202010.07.2020ФутболУАФ объяснила, почему гол “Динамо” в ворота “Ворсклы” не засчитали09.07.2020ФутболМихайличенко летом покинет Динамо09.07.202009.07.2020ТеннисОрганизаторы UTS придумали новые теннисные правила для своего турнира12.06.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019БоксЛомаченко открыл собственный отель на берегу моря11.07.2020БоксСудья снял украинского боксера с боя против бывшего украинца14.07.2020