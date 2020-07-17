Названы финалисты “Леди Бинг Трофи”

Райан ОРайлли

Нэйтан Маккиннон, Остон Мэттьюз и Райан ОРайлли стали финалистами приза Леди Бинг.

Эта награда ежегодно вручается хоккеисту, ставшему образцом честной борьбы и джентльменского поведения на площадке, по итогам голосования среди членов Ассоциации хоккейных журналистов. Дату, когда будет назван победитель, объявят позже.

Центрфорвард Маккиннон занял пятое место среди лучших бомбардиров лиги, набрав 93 (35+58) очка. Его показатель полезности составил плюс-13, и он стал лучшим среди нападающих “Колорадо Эвеланш” по среднему количеству игрового времени (21:13) в сезоне, приостановленном НХЛ 12 марта из-за пандемии коронавируса. В регулярном чемпионате его всего пять раз наказывали малым штрафом, что является для него лучшим показателем за семь лет в НХЛ. Маккиннон также разделил третье место в лиге по разнице между удалениями, которые заработал он, и удалениями, которые заработали на нем: плюс-18 (пять против 23). Маккиннон впервые выходит в финал этого голосования и может стать вторым игроком команды (первым после О’Райли в 2014 году), получившим этот приз.

Мэттьюз занял третье место среди лучших снайперов НХЛ (47 голов), установив личный рекорд. Также впервые в карьере он завершил чемпионат, набрав 80 очков за результативность в 70 играх. Центрфорвард “Торонто Мэйпл Лифс” забросил 12 шайб в большинстве, заработал коэффициент полезности плюс-19, расположился на второй строчке среди нападающих команды по среднему количеству игрового времени (20:58) и набрал восемь минут штрафа. Мэттьюз впервые становится финалистом “Леди Бинг Трофи”. В последний раз хоккеист “Мэйпл Лифс” награждался им в 2003 году (Александр Могильный).

В чемпионате 2019-20 годов O’Райли набрал 61 (12+49) очко, заработал показатель полезности плюс-11, стал в третий раз подряд лучшим в лиге по количеству выигранных вбрасываний (880) и лучшим среди форвардов команды по среднему количеству игрового времени (20:34). В 71 игре чемпионата центрфорварда “Сент-Луис Блюз” удаляли пять раз. За 11 сезонов в НХЛ он в седьмой раз зарабатывает меньше пяти удалений за чемпионат. O’Райли в пятый раз и в третий год подряд становится финалистом приза Леди Бинг. В прошлом сезоне он занял второе место в голосовании, пропустив вперед Александра Баркова из “Флорида Пэнтерз”.

Индивидуальные призы НХЛ предполагалось вручить в Лас-Вегасе 18 июня, но 25 марта лига решила перенести церемонию на другую дату.