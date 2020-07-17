Объявлены финалисты “Мастертон Трофи”

Форвард “Филадельфии” Оскар Линдблом

Стивен Джонс, Оскар Линдблом и Бобби Райан стали финалистами приза Мастертона.

Эта награда за верность хоккею ежегодно вручается игроку по итогам голосования среди членов Ассоциации хоккейных журналистов. Дату, когда назовут победителя, объявят позже.

Первый матч в этом сезоне в составе “Даллас Старз” Джонс провел 18 января, пропустив 22 месяца из-за посттравматических головных болей, которые появились у него во время предсезонных сборов в 2018 году. Он полностью пропустил чемпионат 2018-19 годов и первые 47 матчей нынешнего сезона. В первой игре после возвращения (против “Миннесота Уайлд”, поражение – 0:7) Джонс провел на льду 18:29. 1 февраля в третьем матче защитник отдал голевой пас, чем помог “Старз” обыграть “Нью-Джерси Девилз” со счетом 3:2 в овертайме. Через два дня он забросил свою первую почти за два года шайбу, и “Даллас” одержал победу над “Нью-Йорк Рейнджерс” – 5:3. В 17 матчах нынешнего сезона Джонс набрал пять (2+3) очков. С ним команда одержала девять побед, потерпела шесть поражений в основное время и два в дополнительное.

13 декабря у Линдблума обнаружили саркому Юинга (редкая форма рака костей). На тот момент форвард сыграл 30 матчей, набрав 18 очков. Он делил первое место среди лучших снайперов “Филадельфии Флайерз” с Трэвисом Конекни (по 11 голов). Во время курса химиотерапии Линдблум продолжал поддерживать команду, приходя на игры и спускаясь в раздевалку. Хоккеисты “Флайерз” и некоторых других команд надевали майки с лозунгом в поддержку Линдблума. Их изготавливала компания Biscuit Tees, одним из владельцев которой является Ким Пэрент, дочь легендарного голкипера “Филадельфии” Берни Пэрента. 2 июля Линдблум получил право позвонить в колокол онкологического центра Абрамсона при Университете штата Пенсильвания в Филадельфии в честь успешного окончания курса лечения саркомы.

Райан в ноябре взял длительный отпуск за свой счет, чтобы пройти курс лечения от алкоголизма в рамках специальной программы НХЛ и профсоюза игроков лиги. Он вернулся в состав “Оттава Сенаторз” 25 февраля в матче против “Нэшвилл Предаторз”. В первой же домашней игре, которая состоялась через два дня, форвард оформил хет-трик и помог “Сенаторз” обыграть “Ванкувер Кэнакс” – 5:2. Райан принял участие в восьми последних матчах чемпионата, забросив в них четыре шайбы. В среднем за игру он проводил на льду 16:03.

В прошлом сезоне приз Мастертона получил голкипер Робин Ленер, защищавший тогда ворота “Нью-Йорк Айлендерс”.

Индивидуальные призы НХЛ предполагалось вручить в Лас-Вегасе 18 июня, но 25 марта лига решила перенести церемонию на другую дату.