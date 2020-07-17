Пастрняк “не был способен” тренироваться в четверг

Давид Пастерняк

Давид Пастрняк в четверг “не был способен” принять участие в тренировке “Бостон Брюинз”. В среду нападающий впервые позанимался в тренировочном лагере.

“Согласно правилам лиги, его статус сейчас – “не способен тренироваться”, – сказал тренер Брюс Кэссиди. – Надеюсь, что в ближайшем будущем это изменится. Всякий раз, когда игрок пропускает занятие, хотя мы ждем его полноценного участия, мы беспокоимся за него до тех пор, пока он не вернется. Но мы просто будем двигаться дальше”.

Нападающий, после начала паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса вернувшийся в Чехию, пропустил первые два занятия тренировочного лагеря. В воскресенье генеральный менеджер Дон Суини заявил, что возвращение Пастрняка в команду произошло с задержкой из-за международных правил соблюдения карантина.

Нападающий Ондржей Каше, в среду впервые вышедший на лед после общей тренировки после окончания карантина, также не был способен принимать участие в занятии в четверг.

Пастрняк в этом сезоне забил 48 голов и разделил лидерство в лиге с форвардом “Вашингтон Кэпиталз” Александром Овечкиным.

В круговом турнире квалификации Кубка Стэнли “Бостон” сыграет с “Кэпиталз”, “Тампа-Бэй Лайтнинг” и “Филадельфия Флайерз”. Матчи пройдут в Торонто. Первая игра “Бостона” против “Филадельфии” пройдет 2 августа в 22:00 мск (3 p.m. ET).

“Думаю ли я, что в круговом турнире или плей-офф мне придется обходиться без этих ребят? Нет. Это было бы спекуляцией, – сказал Кэссиди. – Конечно, хочется, чтобы двое ребят были с нами. Особенно это касается Давида – лучшего снайпера лиги, чтобы он тренировался, набирал кондиции и был с партнерами. Но сейчас этого не происходит”.

В начале тренировки в четверг лед покинул вратарь Туукка Раск. Кэссиди сказал, что голкипера беспокоил ушиб от попадания шайбой на вторничном занятии.

Кэссиди сказал, что проблемой это станет, “если ситуация продлится”.

“Накануне в него неудачно попала шайба, и сегодня, наверное, его это снова беспокоило, – сказал тренер “Брюинз”. – Я сообщу подробности чуть позже. Они непосредственно ко мне не подходили. А обычно это хороший знак”.