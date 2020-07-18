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Хоккей

«Бостон» отправил Пастрняка на карантин из-за контакта с больным коронавирусом

Николай ПисаревНет комментариев
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Фото – NHL.com

The Athletic сообщает, что форвард«Бостона»Давид Пастрнякнаходится на карантине из-за того, что контактировал с человеком, у которого был обнаруженкоронавирус. Но словам агента игрокаДжей Пи Бэрри, тест самого хоккеиста дал отрицательный результат.

В среду Пастрняк впервые после возвращения в расположение команды принял участие в тренировке «Брюинс», а в четверг и пятницу пропускал занятия.

Продолжительность его карантина пока неизвестна. «Бостон» должен отправиться в Торонто 26 июля.

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Источник: The Athletic

Источник: uhl.ua
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