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Мэр Эдмонтона: «Здание не пострадало и всё можно быстро восстановить»

Николай ПисаревНет комментариев
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Мэр Эдмонтона Дон Айвсон прокомментировал ситуацию, создавшуюся в результате затопления местной арены, где должны пройти матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги.

— Повреждения только косметические, повреждена облицовка крыши, не было никаких серьёзных повреждений. Это не выглядит достаточно хорошо, но здание не пострадало и всё можно быстро восстановить, ─ приводит слова Айвсона CBC.ca.

Ранее Эдмонтон получил право на проведение матчей плей-офф НХЛ наряду с Торонто. Запланировано также проведение в городе финала Кубка Стэнли.

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Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Источник: CBC.ca

Источник: uhl.ua
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