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Первый капитан в истории «Вегас Голден Найтс» появится перед началом следующего сезона

Николай ПисаревНет комментариев
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Первый капитан в истории «Вегас Голден Найтс» появится перед началом следующего сезона, сообщает официальный сайт НХЛ.

— У нас в команде замечательные лидеры, есть немало ребят, которые ведут команду за собой, – сказал тренер клуба Питер Дебур.

В «Вегасе», который появился в НХЛ в сезоне 2017/18, всегда были только альтернативные капитаны. В этом сезоне букву “А” на свитере в разное время носили Макс Пачиоретти, Райлли Смит, Марк Стоун, Ши Теодор, Нэйт Шмидт и другие хоккеисты.

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По итогам регулярного чемпионата, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса, «Вегас Голден Найтс»(39-24-8, процент набранных очков – 60,6%) заняли первое место в Тихоокеанском дивизионе и примут участие в круговом турнире Западной конференции вместе с «Сент-Луис Блюз»(42-19-10, 66,2%), «Колорадо Эвеланш» (42-20-8, 65,7%) и «Даллас Старз» (37-24-8, 59,4%), чтобы определить посев в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.

Этот круговой турнир, а также четыре серии до трех побед состоятся на арене Rogers Place в Эдмонтоне, где соберутся 12 команд Западной конференции, продолжающие борьбу за Кубок Стэнли. Игры начнутся 1 августа.

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Источник: Terrikon

Источник: uhl.ua
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