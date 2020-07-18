Самый результативный защитник регулярного чемпионата 2019/20 продолжит сезон в «Днепре»

Официальный сайт«Днепра» сообщает, что клуб продлил контракт с самым результативным защитником регулярного чемпионата УХЛ-Пари-Матч в сезоне 2019/20Сергеем Дорофеевым.

Сергей Дорофеев в 32 матчах “регулярки” набрал 43 (17+26)очка, заработав коэффициент полезности +26.В двух матчах 14 финала плей-офф защитник дважды зажег свет за воротами соперника и сделал 1 ассист.

Напомним, чторанее контракт с херсонским клубом продлилиСергей Афанасьев,Дмитрий ПугачевиИлья Декало, а такжеОлег ПетровиАлександр Хомутов.

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