Василевский, Раск и Хеллебайк – претенденты на приз «Везина Трофи»

Национальная хоккейная лига объявила тройку претендентов на приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона.

По информации, опубликованной на официальном сайте лиги, в список претендентов вошли россиянин Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), финн Туукка Раск («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

В текущем сезоне 25-летний Василевский принял участие в 52 встречах за «Тампу», выиграв 35 из них и оформив 3 шат-аута. Его процент отражённых бросков составляет 91,7. В среднем он пропускал 2,56 шайбы за игру.

Источник: НХЛ