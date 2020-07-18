Суббота, 18 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейВасилевский, Раск и Хеллебайк – претенденты на приз «Везина Трофи»
Хоккей

Василевский, Раск и Хеллебайк – претенденты на приз «Везина Трофи»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Национальная хоккейная лига объявила тройку претендентов на приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона.

По информации, опубликованной на официальном сайте лиги, в список претендентов вошли россиянин Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), финн Туукка Раск («Бостон Брюинз») и американец Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

В текущем сезоне 25-летний Василевский принял участие в 52 встречах за «Тампу», выиграв 35 из них и оформив 3 шат-аута. Его процент отражённых бросков составляет 91,7. В среднем он пропускал 2,56 шайбы за игру.

Читайте также:  "Калгари" освободил Грайбу от просмотрового контракта

Источник: НХЛ

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + четырнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Мэр Эдмонтона: «Здание не пострадало и всё можно быстро восстановить»

Самый результативный защитник регулярного чемпионата 2019/20 продолжит сезон в «Днепре»

Денис Матусевич проведёт следующий сезон в «Днепре»

Филадельфия подписала новый контракт с Фридмэном

Тарасенко готов защищать титул

Закрыть