Алексей Ворона: «На сборах будем дальше работать над тем, что не дала завершить пандемия»

Нападающий «Кременчука»Алексей Воронапообщался с клубной пресс-службой и рассказал, как проходит его подготовка к сезону после«медового месяца».

—Еще раз поздравляем Вас со свадьбой.Как провели «медовый месяц»?

—Спасибо, все было хорошо и прошло достаточно быстро, так как начало плей-офф близко. Поэтому надо быть в хорошей форме.Отдохнули с женой дней десять, и начали подготовку.Сейчас тренируюсь в зале и на льду.

—Так бывает, что жены ставят хоккеистам условия – игровая карьера или семейная жизнь.Не было у Вас трения с женой по этому поводу?

—Моя семья живет хоккеем.Планируем, как и в прошлом году, жить вместе в Кременчуге – мы всегда и везде вместе.

—Вы недавно побывали на арене «Айсберг».Каким образом ранее 1 августа, когда соберется ХК «Кременчук», Вас занесло на место будущих долгожданных игр плей-офф?

—В нашей подруги в Кременчуге было День Рождения, и конечно, мы не могли не заехать по дороге на «Айсберг».Приятно было снова окунуться в те переживания, которые были по ходу сезона, и посмотреть на лед, арену, которая скоро станет для нас снова родным домом.

—Какие остались впечатления?

—Все отлично, только не хватало шума наших болельщиков.

— К первому сбору команды осталось чуть больше десяти дней. Какие Ваши ожидания?

—Жду предсезонку и старта плей-офф.Очень хочется увидеться с ребятами, тренерами и руководством, работниками команды и болельщиками.Будем дальше работать над тем, что нам не дала завершить пандемия коронавируса.

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