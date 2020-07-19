Воскресенье, 19 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейАлексей Ворона: «На сборах будем дальше работать над тем, что не дала завершить пандемия»
Хоккей

Алексей Ворона: «На сборах будем дальше работать над тем, что не дала завершить пандемия»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Нападающий «Кременчука»Алексей Воронапообщался с клубной пресс-службой и рассказал, как проходит его подготовка к сезону после«медового месяца».

—Еще раз поздравляем Вас со свадьбой.Как провели «медовый месяц»?

—Спасибо, все было хорошо и прошло достаточно быстро, так как начало плей-офф близко. Поэтому надо быть в хорошей форме.Отдохнули с женой дней десять, и начали подготовку.Сейчас тренируюсь в зале и на льду.

Читайте также:  Тимур Гриценко: «Интрига всего чемпионата держалась до последнего тура»

—Так бывает, что жены ставят хоккеистам условия – игровая карьера или семейная жизнь.Не было у Вас трения с женой по этому поводу?

—Моя семья живет хоккеем.Планируем, как и в прошлом году, жить вместе в Кременчуге – мы всегда и везде вместе.

—Вы недавно побывали на арене «Айсберг».Каким образом ранее 1 августа, когда соберется ХК «Кременчук», Вас занесло на место будущих долгожданных игр плей-офф?

Читайте также:  «Каролина» и «Тампа» выступили против проведения плей-офф с участием 24 команд

—В нашей подруги в Кременчуге было День Рождения, и конечно, мы не могли не заехать по дороге на «Айсберг».Приятно было снова окунуться в те переживания, которые были по ходу сезона, и посмотреть на лед, арену, которая скоро станет для нас снова родным домом.

—Какие остались впечатления?

—Все отлично, только не хватало шума наших болельщиков.

— К первому сбору команды осталось чуть больше десяти дней. Какие Ваши ожидания?

Читайте также:  "Монреаль" - "Детройт" (1:2): вторая подряд победа "Ред Уингз"

—Жду предсезонку и старта плей-офф.Очень хочется увидеться с ребятами, тренерами и руководством, работниками команды и болельщиками.Будем дальше работать над тем, что нам не дала завершить пандемия коронавируса.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Швейцарская лига в сезоне 2020/21 планирует ограничить посещаемость матчей – 60% от вместимости арен

«Днепр» переподписал контракт с Валентином Сирченко

«Бостон» отправил Пастрняка на карантин из-за контакта с больным коронавирусом

Первый капитан в истории «Вегас Голден Найтс» появится перед началом следующего сезона

Василевский, Раск и Хеллебайк – претенденты на приз «Везина Трофи»

Закрыть