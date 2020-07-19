«Днепр» переподписал контракт с Валентином Сирченко

Официальный сайт«Днепра» сообщает, что клуб продлил контракт с еще одним защитникомВалентином Сирченко.
Воспитанник херсонской ДЮСШ в сезоне 2019/20 провел в составе “щук” 25 матчей, набрав при этом 3 (2+1) очков и заработав коэффициент полезности +31.
Интересно, что обе шайбы в регулярной части чемпионата Сирченко забросил киевлянам и с ними же выдал феерический кулачный поединок.
Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber
Источник: uhl.ua