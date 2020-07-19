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Хоккей

«Днепр» переподписал контракт с Валентином Сирченко

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт«Днепра» сообщает, что клуб продлил контракт с еще одним защитникомВалентином Сирченко.

Воспитанник херсонской ДЮСШ в сезоне 2019/20 провел в составе “щук” 25 матчей, набрав при этом 3 (2+1) очков и заработав коэффициент полезности +31.

Интересно, что обе шайбы в регулярной части чемпионата Сирченко забросил киевлянам и с ними же выдал феерический кулачный поединок.

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Источник: uhl.ua
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