У “Вегаса” будет капитан, но не сейчас

Марк Стоун

Первый капитан в истории “Вегас Голден Найтс” появится перед началом следующего сезона. Об этом заявил тренер Питер Дебур.

“У нас в команде замечательные лидеры, есть немало ребят, которые ведут команду за собой, пользуются такой возможностью”, – сказал в четверг Дебур.

В “Голден Найтс”, которые появились в НХЛ в сезоне 2017-18 годов, всегда были только альтернативные капитаны. В этом сезоне букву “А” на свитере в разное время носили Макс Пачиоретти, Райлли Смит, Марк Стоун, Ши Теодор, Нэйт Шмидт и другие хоккеисты.

Стоуна спросили, думают ли игроки “Вегаса” о ситуации с капитаном в преддверии матчей квалификации Кубка Стэнли.

“Не сейчас, – сказал форвард. – У нас очень сплоченная и сильная команда. Возможно, самая сильная из всех, за которые я играл. У нас только одна цель – мы хотим выиграть Кубок Стэнли. В ближайшую неделю все наши мысли будут заняты подготовкой к играм, чтобы мы смогли продемонстрировать в них наш лучший хоккей. Так что сейчас я думаю только о Кубке Стэнли”.

По итогам регулярного чемпионата, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса, “Голден Найтс” (39-24-8, процент набранных очков – 60,6%) заняли первое место в Тихоокеанском дивизионе и примут участие в круговом турнире Западной конференции вместе с “Сент-Луис Блюз” (42-19-10, 66,2%), “Колорадо Эвеланш” (42-20-8, 65,7%) и “Даллас Старз” (37-24-8, 59,4%), чтобы определить посев в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Этот круговой турнир, а также четыре серии до трех побед состоятся на арене Rogers Place в Эдмонтоне, где соберутся 12 команд Западной конференции, продолжающие борьбу за Кубок Стэнли. Игры начнутся 1 августа.

Первый матч “Голден Найтс” проведут против “Старз” 3 августа. 30 июля “Вегас” сыграет выставочный поединок против “Аризона Койотиз”.

“Не думаю, что нам сейчас стоит что-то менять в нашей игре, – сказал Дебур. – … Мы хорошо смотрелись в матчах перед паузой, так что нам надо продолжать играть в том же ключе”.

“Вегас” выходил в плей-офф в каждом из трех сезонов, которые команда провела в НХЛ. На данный момент капитанов нет еще в четырех клубах НХЛ: “Детройт Ред Уингз”, “Нью-Джерси Девилз”, “Нью-Йорк Рейнджерс” и “Оттава Сенаторз”.